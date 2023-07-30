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美國海外交流協會暨芝加哥江門五邑同鄉會換屆選舉揭曉

本報芝加哥訊
兩會第廿四屆職員換屆：前排左起：元老方雲江，馮健熙付會長，馮權會長，方燕輝會長，周群厚會長，周兆禧名譽會長，鄭汝創董事長，司徒劍名譽會長以及蘇瑞珠財務兼名譽顧問等新舊職員大合照。
兩會第廿四屆職員換屆：前排左起：元老方雲江，馮健熙付會長，馮權會長，方燕輝會長，周群厚會長，周兆禧名譽會長，鄭汝創董事長，司徒劍名譽會長以及蘇瑞珠財務兼名譽顧問等新舊職員大合照。

美國海外交流協會暨芝加哥江門五邑同鄉會(簡稱兩會)日前在星光酒家舉行第廿四屆職員換屆選舉，也通過了與時並進的章程改革，經過民主程序，順利選出兩會的領導團隊和班子，選舉過程和平順利，新當選職員名單揭曉：

美國海外交流協會2023-2025 年度第廿四屆職員名單：

名譽會長周兆禧、司徒劍，正會長方燕輝，副會長馮權，董事長鄭汝創，總幹事王麗卿、何達權，中文秘書甄雙龍，英文秘書玉罕亮，財務蘇瑞珠，核數張永紅，公關林鳳，婦女部劉曄。董事局：董事：(排名不分先後)謝錫輝、黃景雄、鄭汝創、區羨榆、方燕輝、關宗仰、梅新科、司徒樹榮。

芝加哥江門五邑同鄉會2023-2025 年度第二十四屆職員名單：名譽會長謝錫輝、司徒樹榮，正會長周群厚（新會），副會長馮健熙（恩平），常務委員理事長區羨愉，常務理事譚超俊、吳宣忠、陳錫棠、伍連浩，總幹事余永渠，中文書記周鳳瓊、梅新科，西文書記司徒金霞，財務方雲江，核數趙蓮英，康樂李國雄，福利，關宗勇，名譽顧問(排名不分先後)黃景雄、周兆禧、蘇瑞珠，顧問(排名不分先後)司徒劍、關宗仰、梅國炘、方燕輝、馮權、鄭汝創。

兩會 芝加哥 福利

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