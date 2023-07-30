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『情色電影論壇』探索多元性愛觀點 十部電影全方位呈現

本報芝加哥訊
『情色電影論壇』。
『情色電影論壇』。

「情色、古怪癖好、皮革和BDSM的觀點因這些社群中的成員而千差萬別。這個系列中的十部色情電影涵蓋九個國家和六個十年，探索了對於情色和古怪癖好、束縛和紀律、支配和屈從、虐待和受虐的性行為和藝術的各種觀點。電影對於移動影像是一種迷戀，對於演員來說是一種角色扮演，對於觀眾來說是一種窺視經驗。『情色電影論壇』慶祝電影實現人類內心最深層慾望的力量。

放映作品包括《秘書》（2002年），一部異想天開的喜劇劇情片，講述一名女性發現屈從的樂趣；《蔷薇之美》（1967年），由凱瑟琳·德納夫飾演的家庭主婦利用性工作來探索她的性幻想；《快樂》（2021年），一個年輕女子從瑞典前往洛杉磯尋找色情明星的故事；《渴望》（1982年），雷納·沃納·法斯賓德根據讓·讓內小說的壯觀改編；《Shortbus》（2006年），由《昆蟲樂園》導演打造的多角戀風暴；《肉欲之境》（1976年），受到藝妓和性工作者真實故事啟發的情色藝術電影；《狂暴遊戲》（1980年），威廉·弗里德金對紐約市一名獵殺同性戀男性的殺手的爭議片；《地獄之扣》（1987年），克萊夫·巴克的恐怖經典，涉及皮革裝束的生物對痛苦的愛好；《女僕》（2016年），國際知名導演朴贊郁的扭曲情色驚悚片；以及《Cristiana：惡魔修女》（1972年），一部節奏感十足的節日女修道院探險片。

在這些放映的介紹中率先回答我們的問答題，贏得一部來自Altered Innocence的精美藍光色情電影，或其他珍寶！

所有放映活動都將由當地電影策展人約翰·麥克戴維特（John McDevitt）主持，並將在一整年中邀請多位特邀合辦者加入。在放映結束後，你還可以參加免費的放映後討論，分享對這些非凡電影的看法！

此系列是由John McDevitt與Leather Archives & Museum合作策劃。

票務請登臨網站查詢。https://leatherarchives.org/events/fetish-film-forum?mc_cid=201d059b7d&mc_eid=6b57e22e6f。

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