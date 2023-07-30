2023美中杯北美華人足球錦標賽蓄勢待發 知名華商陳健明和Jason Chooi贊助芝加哥水牛隊參賽

2023美中杯北美華人足球錦標賽蓄勢待發，知名的芝加哥華商香港超市集團總裁陳建明與 Sushi Plus 回轉壽司餐廳老板 Jason 榮幸宣布將聯袂成為本屆賽事以及代表本地參賽的芝加哥野牛隊的重要贊助商。

在2023年美中杯華人足球 錦標賽即將拉開帷幕之際，知名的芝加哥 華商香港超市集團總裁陳建明與 Sushi Plus 回轉壽司餐廳老板 Jason 榮幸宣布將聯袂成為本屆賽事以及代表本地參賽的芝加哥野牛隊的重要贊助商。

美中杯華人足球錦標賽自創辦以來一直是北美華人社區的傳統賽事，而今年的比賽格外引人注目。本屆賽事吸引了來自五個州的八支華人勁旅參加，為賽事增添了更多的競爭與激情。這項錦標賽不僅是一個展現足球技藝的舞台，更是促進北美華人交流與友誼的重要平台。

香港超市和 Sushi Plus 回轉壽司餐廳作為本次賽事的贊助商，將為美中杯華人足球錦標賽的順利進行提供重要的保障。他們的慷慨贊助將幫助組委會更好地組織賽事，確保比賽順利進行，并為參賽球員們提供一個充滿活力和激情的比賽環境。

除了對整個賽事的支持，香港超市和 Sushi Plus 還將共同贊助芝加哥野牛足球隊的參賽。作為芝加哥地區的代表隊，芝加哥野牛將在本屆美中杯華人足球錦標賽上展現出他們的實力和拼搏精神。這一贊助舉措將有助於提高芝加哥野牛隊的競爭力，進一步鞏固并擴大他們在本地區乃至全國范圍內的影響力。

香港超市總裁陳建明和 Sushi Plus 的老板 Jason 表示，他們非常榮幸能夠參與到這一盛事中，并為推動本地華人足球事業和體育文化交流貢獻一份力量。他們希望通過此次贊助，為華人社區搭建一個更加緊密的團結平台，并為年輕足球愛好者們樹立榜樣，激發他們對足球的熱愛和追求。

2023年美中杯華人足球錦標賽將於美國勞工節周末在芝加哥西郊橡伯格奧林匹克公園隆重開幕，屆時香港超市和 Sushi Plus 回轉壽司餐廳的大力支持必將為賽事增色不少。讓我們共同期待這場華人足球界的盛宴，期待芝加哥野牛隊在比賽中展現出色的表現，并為本地區爭得驕人成績。