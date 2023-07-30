遠近馳名，享譽全美的芝加哥中國家具藝品中心慶祝成立41週年，全面展開五折到七折優惠特賣，歡迎洽詢！

擁有全美最大15,000呎展示間的中國家具藝品中心位於芝加哥 西郊威斯蒙特市，該中心成立以來，秉持提供高品質的中式家具與熱誠專業的服務，業務蒸蒸日上，客戶遍及全北美。

成長於家具世家的經營人周勝偉表示：中國家具藝品中心之所以能在北美地區享譽41載的原因在於以對專業的執著，精益求精的精神，和追求完美的理念及不斷的努力堆砌而成。

做為在北美的中國家具先驅，中國家具藝品中心從旗艦產品紅木家具開始，於1982年引進芝加哥市場，以其精湛的工藝及細膩的設計，配合時代潮流所開發出實用的作品，成功的打開在美國的市場.這些精品不但中國人看了感到驕傲，西方客戶更是愛不釋手. 而其後的40年期間，該中心陸續引進了古董家具並搭配新式中國風，串古通今，齊全了中式家具的產品線 。其間更不斷的根據潮流融合改進，將昔日印象中古老的中國家具巧妙的融入現代實用生活之中 . 其專業設計的作品在美國家具雜誌上屢次接受刊登報導。

該公司除了致力於設計，生產中國風格家具直銷給美國各大郵購及百貨公司.更於1999年架設自營網站，由於經驗豐富，內容精彩，很快成為最專業的中國家具專賣網站. 該網站對於網上的2000多件產品，除了詳列材質，規格的詳細介紹，更附有用心講述的背景故事.不但對顧客提供了必要的硬體資訊，更藉由引導客戶進入中國文化背景的情境，將有溫度的中華精品取代一般人對中式家具冰冷生硬的印象。周先生表示，他經營此行最大的樂趣，就是有機會將優美的中華文化藉由他發掘的產品被看見，被欣賞，被珍惜。更高興的是，在 一年一度的週年特賣會上，總會見到10幾年甚至幾十年的老顧客回流，見證了該公司對品牌堅持的被肯定。

中國家具的網站上，隨時都有著2000多件以上的精品陳列待購.而中國家具藝品中心的展廳，從成套的房間組合，到各式擺設及小藝品，佈置的美輪美奐，已成為當地的一個小地標. 時有各界對中華文化有興趣的人士前往參觀攝影，或是擷取設計的點子。在美國影視節目中，也可以常常看到該中心產品的身影在場景之中。由於該中心自設工廠，能為客戶量身客制。更因為產銷直營，能做到“高貴不貴”的境界。而此次特賣活動線上線下同時進行.網上所有產品均有折扣，外州免稅，並免運費。該中心的經驗豐富的專業網購部門，不論大小遠近，均可為全美客戶安排送貨.現場特賣則享有特別折扣與禮品贈送。無論是專程前往，或是趁芝加哥宜人的夏日之旅順道拜訪，絕對會不虛此行。

中國家具藝品中心的地址 35 South Cass Ave, Westmont，IL 60559，網站：ChinaFurnitureOnline.com 營業時間：10am-，6pm 週日12-5pm 電話 (630)241-0888。