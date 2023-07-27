我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

芝警局長決選 3資深警官入圍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
諾瓦雷茲(由左至右)、巴尼斯、史奈林為三名入圍芝加哥警局局長決選的候選人。(youtube)
諾瓦雷茲(由左至右)、巴尼斯、史奈林為三名入圍芝加哥警局局長決選的候選人。(youtube)

芝加哥公共安全與問責社區委員會(The Community Commission on Public Safety and Accountability)日前公布入圍的三名芝加哥警察局局長候選人名單，預料芝加哥市長強森將在近期內從中選出合適人選，再經過市議會表決通過後就任。

這三名入圍者包括芝警局反恐部門負責人(Chief of Counterterrorism)史奈林(Larry Snelling，54歲)、芝警局警政與改革部門負責人(Chief of Constitutional Policing & Reform)諾瓦雷茲(Angel Novalez，50歲)，以及威斯康辛州麥迪遜市警局局長巴尼斯(Shon Barnes，49歲)。

三人之中僅巴尼斯目前不在芝加哥警局系統工作，不過，在擔任威州麥迪遜警局局長前，他曾在芝加哥出任COPA培訓和專業發展總監。

公共安全及問責社區委員會主席德立佛(Anthony Driver)表示，選拔過程優先考慮了候選人的資格，同時也列入社區意見，委員會指出，教育背景、可靠的業績紀錄與面試表現，是決定他們推薦與否的關鍵因素，市長將有30天時間從這三人中選出一名出任芝加哥警局新局長，如果強森對三名人選均不滿意的話，則將必須重新展開人才搜尋。

芝加哥警察兄弟會主席卡坦扎拉(John Catanzara) 表示，他希望現任芝加哥警察部門工作的人選能夠出線。

芝加哥 入圍 兄弟會

上一則

大華府兩岸時事論壇社 夏季燒烤歡樂多

下一則

費城華埠拒76人隊新球場 要求市議員守承諾

延伸閱讀

強森選後首度抵華埠 號召加入草根運動

強森選後首度抵華埠 號召加入草根運動
芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天
強森任命龐塞德里昂 為首位移民副市長

強森任命龐塞德里昂 為首位移民副市長
麗浪多灘女子遺體 22年才確認身分

麗浪多灘女子遺體 22年才確認身分

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美