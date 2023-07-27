芝警局長決選 3資深警官入圍

諾瓦雷茲(由左至右)、巴尼斯、史奈林為三名入圍芝加哥警局局長決選的候選人。(youtube)

芝加哥 公共安全與問責社區委員會(The Community Commission on Public Safety and Accountability)日前公布入圍 的三名芝加哥警察局局長候選人名單，預料芝加哥市長強森將在近期內從中選出合適人選，再經過市議會表決通過後就任。

這三名入圍者包括芝警局反恐部門負責人(Chief of Counterterrorism)史奈林(Larry Snelling，54歲)、芝警局警政與改革部門負責人(Chief of Constitutional Policing & Reform)諾瓦雷茲(Angel Novalez，50歲)，以及威斯康辛州麥迪遜市警局局長巴尼斯(Shon Barnes，49歲)。

三人之中僅巴尼斯目前不在芝加哥警局系統工作，不過，在擔任威州麥迪遜警局局長前，他曾在芝加哥出任COPA培訓和專業發展總監。

公共安全及問責社區委員會主席德立佛(Anthony Driver)表示，選拔過程優先考慮了候選人的資格，同時也列入社區意見，委員會指出，教育背景、可靠的業績紀錄與面試表現，是決定他們推薦與否的關鍵因素，市長將有30天時間從這三人中選出一名出任芝加哥警局新局長，如果強森對三名人選均不滿意的話，則將必須重新展開人才搜尋。

芝加哥警察兄弟會 主席卡坦扎拉(John Catanzara) 表示，他希望現任芝加哥警察部門工作的人選能夠出線。