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創新高 庫克郡去年藥物過量2000死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡法醫辦公室指出，2022年該郡死於鴉片類藥物過量的人數達2000人，創史上新高。(pixabay)
庫克郡法醫辦公室指出，2022年該郡死於鴉片類藥物過量的人數達2000人，創史上新高。(pixabay)

庫克郡法醫辦公室25日公布一項數據報告指出，庫克郡居民去年死於鴉片類藥物過量的人數達2000名，寫下歷史新高紀錄。

法醫辦公室表示，2021年該郡死於鴉片類藥物過量的人數為1935人，當時已經是創新高，然而今年這類死亡人數，仍以前所未有的增速持續增加。報告指出，在新冠疫情相關的封鎖啟動前後，死於鴉片類藥物過量的人數大幅增加，光從2019年到2020年，就飆升了42％。

法醫辦公室發言人德雷凡尼(Natalia Derevyanny)說，雖然在疫情爆發後，過量服用藥物致死人數增幅慢慢緩和，但「我們仍然看到每年這類死亡人數，都在穩步成長」。

從2018年以來，庫克郡服鴉片類藥物過量死亡人數，每年都在上升，2015年時，這類的死亡人數僅有676人。

芝加哥伊利諾大學(UIC)社區外展干預項目(Community Outreach Intervention Projects)的主任吉門尼斯(Dave Jimenez)說，透過該項目旗下的流動麻醉品治療中心，發現鴉片類藥物危機雖然在地方與全國範圍內受到關注，但卻似乎無法可擋住其「肆虐趨勢」。

他說，由此可見必須擴大減少危害的預防工作，他建議州府應該允許各機構成立更多的預防用藥過量的場所，讓有需要者可以前往進行毒品檢測，然後也可以獲取乾淨的針頭，「這樣一來，不僅可以提高解決藥物過量的發生可能，還可以利用此互動模式，讓更多人認識到相關治療服務。吉門尼斯表示，上述做法在加拿大、澳洲等國家出現了相當的預防成效。

法醫辦公室說，去年庫克郡高達91％的鴉片類藥物過量與芬太尼(fentanyl)有關，芬太尼是一種合成藥物，通常會與海洛因混合，其效力為海洛因的50倍。近十年來，庫克郡與芬太尼有關的死亡人數直線上升，從2015年的103人，增加到去年的1825人。

聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，反映了鴉片類藥物過量的增長趨勢，美國每年有超過10萬人死於鴉片類藥物過量。CDC也提到，新冠疫情期間的封鎖隔離，加劇了芬太尼的供應數量。

庫克 疫情 聯邦疾病防治中心

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