熱浪來襲 芝城周末前「天天90度」

國家氣象局表示，最近幾州籠罩美國西南部大部分地區的酷熱正朝芝城 襲來，預計周五(28日)氣溫將衝上華氏90多度，氣象學家杜姆(Kevin Doom)說，還好溼度不會太高。

杜姆說，芝市接下來幾天溫度會「穩步上升」，繼25日達90度後，26日也會持續90度高溫 ，27日則預期達到90多度，28日則將爬上更高的溫度；這幾天入夜後的低溫將在70度出頭到將近80度間，他預測周末前，氣溫就會及時下降。

他表示，相對於西南部的熱浪，芝加哥 地區算很幸運，因為這波熱氣在進入中西部前威力已經逐漸縮小，「大家會感覺到很熱，但不至於到瘋狂炎熱的地步」。

芝加哥羅許醫院中心(Rush Medical Center)的急診室醫師柯齊(Nicholas Cozzi)提醒，這幾天的高溫期間，不要忘了密切關注身邊健康欠佳的朋友與親人，尤其是老人、小孩以及無家可歸者所面臨的風險最高。一旦中暑時，身體可能會出現嗜睡、身體虛弱、脫水等症狀，「如果發現親友的言行表現失常時，就要趕緊送到醫院」。

因應本周高溫，芝市應急管理辦公室(Office of Emergency Management)表示，本周該市六處避暑中心(cooling centers)從上午9時開放到下午5時，不過，進入者必須戴上口罩，避暑中心地址，可電311查詢。