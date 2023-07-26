我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

芝上半年房市 橋港區漲幅26.8%居冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華人居民占比超過4成的橋港區，今年上半年的房價漲幅，高居全芝加哥77個社區之冠。(Choose Chicago官網)
華人居民占比超過4成的橋港區，今年上半年的房價漲幅，高居全芝加哥77個社區之冠。(Choose Chicago官網)

根據最新公布的2023上半年芝加哥房地產數據，芝市整體房價與去年同期相比下跌了4.3%，不過華人聚居的橋港區(Brideport)表現優異，房價上漲將近27％，高居全市77個區的漲幅冠軍。華裔產仲則表示，橋港區近幾個月的房產交易中，30萬到60萬間的房屋尤其搶手，幾乎一上市就在短時間成交。

芝加哥商報Crain's整合芝加哥房仲協會(Chicago Association of Realtors)、中西部房地產數據(Midwest Real Estate Data)以及ShowingTime機構的數據，對芝城各社區的房價變化進行了分析。

芝市今年上半年房價漲幅最高的前五名社區，依序為橋港區(獨棟屋)漲26.8%、雅凡戴爾(Avondale，公寓、連棟屋)漲24.6%、林肯廣場(Lincoln Square，公寓、連棟屋)漲24.5%、西英格伍德(West Englewood，獨棟屋)漲24％、卡盧美高地(Calumet Heights，獨棟屋)漲19.5%。

漲幅居冠的橋港區，今年上半年房屋成交的中位價格為59.5萬元，與去年同期相比房價漲幅26.8%。

華埠21世紀房地產公司負責人黃先維表示，近期芝加哥市的房市，依據公寓與獨棟或連棟房屋產品不同而有所差異，其中市區公寓產品很明顯受到房貸利率增加而交易放緩，但在橋港區、華埠卻可以說幾乎沒有跡象放緩，她表示，前兩周她才將一處46街夾Lowe街的獨棟屋上市，才一周就收到三個出價，其中不乏表明全價購入者，「市場還是非常好」。

「有購房需求者，並不會因為一些因素停止購屋計畫」，黃先維說，房貸利率雖高，但購屋者想著以後可能利用重新貸款等措施應變，而且現在市場上放出的待售房屋數量很少，有購房需求的買家，仍舊會面臨搶房的競爭。

黃先維說，目前住宅買家還是貸款購屋的占比較多，但她經手的商業房產以「100%現金購入物業」的比率以及交易數量卻逆向增長，她也提到，根據其合作的房產律師事務所資料，以往該律所經手的物業，住宅約占8成，商用約占2成，但現在住宅與商用地產的比率各占一半。

黃先維說，橋港區、華埠一帶價格在30萬到60萬間的房屋物件，可說非常搶手，一上市就有人搶，至於60萬以上的高價獨棟屋，相對交易比較冷清。

房價 芝加哥 華埠

上一則

南京師大白怡 北卡聲樂演唱4種語言12首歌曲

下一則

王明旭眼醫師自傳改編 電影「光明」激勵人心

延伸閱讀

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠
無懼警局在旁 芝橋港區餐館遭劫 不到1個月已8三明治店被搶

無懼警局在旁 芝橋港區餐館遭劫 不到1個月已8三明治店被搶
創新高 芝警察上半年加班費破億元

創新高 芝警察上半年加班費破億元
類延峰抵芝履新 首拜會中華會館

類延峰抵芝履新 首拜會中華會館

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大