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利率高 物件少 伊州房市熱度下降

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州6月份房屋交易受到利率高漲、市場物件有限影響，熱度不如以往。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州6月份房屋交易受到利率高漲、市場物件有限影響，熱度不如以往。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州房仲組織(Illinois Realtors)最新分析指出，芝加哥都會區與伊州今年春季的房地產市場提早展開，不論銷售量與價格都呈現上升趨勢，但由於房貸利率高，加上房屋出售物件少，與去年相比，整體市場熱度下降。

伊州房仲組織表示，芝加哥市6月份的房屋銷售價格中位為35.5萬元，比5月份、4月份的33.5萬與34萬都高；芝加哥都會區6月份的房屋銷售中價為34萬9940元，均高於5月、4月的33萬、32萬元；至於全州的房屋銷售中價6月份為29萬1946元，同樣比5月的27.5萬以及4月份的27萬2250元還高。

伊州房仲的數據顯示，芝加哥6月份的房屋成交量比去年同期下跌了25％，但仍呈現逐月上升趨勢，該市上個月的成交房屋總數為2541套，比5月份的2445套多，在整個芝加哥都會區以及全伊州也都出現同樣情形。

芝加哥伊利諾大學(UIC)房地產系主任麥克米倫(Daniel McMillen)表示，價格上漲、銷量下降的趨勢，仍在6月份持續，「我們預測房價在未來三個月會開始出現季節性下跌，在此同時銷售量也會繼續減少。」

雖然一般春季原本就是房屋銷售旺季，但與往年春季相比，今年春季的房屋交易市場要緩慢許多，主要因為許多屋主考慮自己一旦換房，房貸利率可能會從原來支付的2％-3%變成7％，因此不願意將他們的房屋掛牌出售，這也使得全州甚至全國的房地產市場，均遭受庫存短缺的困擾。

房產網站Redfin的數據指出，今年6月期間，全國僅有1％的房屋換了主人，這也是10年以來最低紀錄，由於房屋物件庫存低，導致交易量減，再加上買家的高需求，房價遂被推高。6月份美國房屋銷售價格中位為42萬6056元，略低於去年5月創下43萬2397元的歷史高位。

根據房產公司Zillow的數據，芝加哥5月到6月的房價漲幅為2.1%，在全美50個最大房產市場中名列前茅，此外，芝加哥的租金仍然是全國增長最快的城市之一。

芝加哥都會區支付5％頭期款的購屋者，以房屋銷售30萬5698元計算，每月房貸金額約為2074元，比去年同期高出12％；如果支付了20％的頭期款，那麼每月房貸將可降到1581元。

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