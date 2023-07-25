類延峰抵芝履新 首拜會中華會館

駐芝台北經文處處長類延峰(前右八)抵芝後，首先拜會中華會館。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處新任處長類延峰22日抵達芝城 履新，23日隨即赴華埠拜會芝加哥中華會館，類延峰表示，非常感謝中華會館長期以來支持中華民國 ，未來期待繼續攜手合作，打造和諧團結的社區。

類延峰由駐芝台北經文處副處長李唯誠、洪中明，以及組長舒俞敬、芝僑教中心副主任黃士聰陪同到中華會館。會館主席伍健生、董事長陳達偉與關其煉、梅國彬、梅維政、區一平、劉國新等多位前任主席，還有數十位僑社、僑團代表均到場歡迎。

伍健生首先致詞感謝類延峰才到達芝城就趕到中華會館拜訪，相信未來類延峰將會繼續支持中華會館、支持芝加哥僑社活動。

類延峰說，22日晚間在歐海爾機場看到許多僑團人士特別去接機，讓他倍感溫暖。他也特別謝謝芝城中華會館長期支持中華民國、舉行雙十慶典、元旦升旗禮等活動。類延峰說，中華會館百年來致力協助僑胞、從事社區公益，融入主流社會，貢獻卓越、有目共睹。

類延峰還提到，雖然他的廣東話不流利，但他的外公是海南人，少年時期就到廣東讀書，因此與廣東有所淵源，他也承諾在芝城工作期間，一定會與僑團密切合作，共創和諧團結社區。

董陳達偉感謝中華會館的參事團體積極出席當天的歡迎會，也期待大家未來繼續支持駐芝台北經文處與芝加哥僑教中心的各項工作。