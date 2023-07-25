創新高 芝警察上半年加班費破億元

根據一項最新的紀錄顯示，芝加哥 市在2023年上半年的警察加班支出，大幅增加到1億2650萬元，比去年同期飆升50％，這筆費用的驚人成長，引起人們對芝加哥警局資源分配與管理的擔憂。

根據WTTW依照「信息自由法」(Freedom of Information Act)所收集的數據指出，芝加哥警察局只用了五個的時間，就花光了該市2023年預算 案中最初分配給警察支付加班費的1億元，這筆史無前例的開支，超過以往的紀錄，並成為市府官員與推動社區運動人士間的爭論焦點。

加班預算不斷增長的主要原因之一，是全國範圍內的人員短缺，這也直接影響了各地的執法機構，芝加哥警局一直在為填補該市將近1700位警員的空缺奮戰，尤其該市的警務需求持續上升，不過，芝市檢察長威茲伯格(Deborah Witzburg)說，警察加班費猛增，不能僅歸咎於人力不足。

她說，除了人員需求的配置問題外，新冠疫情告一段落後，芝城 旅遊業明顯復甦也推升了警察的加班費用的開銷，正因旅遊業蓬勃發展，各種大型活動接連舉辦，這些活動與集會陸續登場，對於安全措施的需要跟著成長，警力需求自然隨著提高。

新市長強森在5月15日宣誓就職時，就表示要致力改革芝加哥的公共安全措施，然而破紀錄的警察加班費，無疑對他領導的政府團隊構成了重大挑戰。

市府官員沒有對今年3月份警察加班費顯著飆升做出具體解釋，與2月份相比，芝市3月的警察加班費增加了430萬元，這種反常現象，進一步引發了對於警局預算管理與財務控制的質疑。