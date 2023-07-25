我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

創新高 芝警察上半年加班費破億元

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據一項最新的紀錄顯示，芝加哥市在2023年上半年的警察加班支出，大幅增加到1億2650萬元，比去年同期飆升50％，這筆費用的驚人成長，引起人們對芝加哥警局資源分配與管理的擔憂。

根據WTTW依照「信息自由法」(Freedom of Information Act)所收集的數據指出，芝加哥警察局只用了五個的時間，就花光了該市2023年預算案中最初分配給警察支付加班費的1億元，這筆史無前例的開支，超過以往的紀錄，並成為市府官員與推動社區運動人士間的爭論焦點。

加班預算不斷增長的主要原因之一，是全國範圍內的人員短缺，這也直接影響了各地的執法機構，芝加哥警局一直在為填補該市將近1700位警員的空缺奮戰，尤其該市的警務需求持續上升，不過，芝市檢察長威茲伯格(Deborah Witzburg)說，警察加班費猛增，不能僅歸咎於人力不足。

她說，除了人員需求的配置問題外，新冠疫情告一段落後，芝城旅遊業明顯復甦也推升了警察的加班費用的開銷，正因旅遊業蓬勃發展，各種大型活動接連舉辦，這些活動與集會陸續登場，對於安全措施的需要跟著成長，警力需求自然隨著提高。

新市長強森在5月15日宣誓就職時，就表示要致力改革芝加哥的公共安全措施，然而破紀錄的警察加班費，無疑對他領導的政府團隊構成了重大挑戰。

市府官員沒有對今年3月份警察加班費顯著飆升做出具體解釋，與2月份相比，芝市3月的警察加班費增加了430萬元，這種反常現象，進一步引發了對於警局預算管理與財務控制的質疑。

芝加哥 預算 芝城

上一則

高中州考成績占比 喬州允許降至10%

下一則

喬州最高院拒居民上訴 有利Rivian稅收減免

延伸閱讀

台駐芝加哥辦事處長類延峰抵任 僑胞赴機場歡迎

台駐芝加哥辦事處長類延峰抵任 僑胞赴機場歡迎
南部熱氣北移 芝下周或迎百度高溫 恐破紀錄

南部熱氣北移 芝下周或迎百度高溫 恐破紀錄
2023美中杯北美華人足球錦標賽蓄勢待發　知名華商陳健明和Jason Chooi贊助芝加哥水牛隊參賽

2023美中杯北美華人足球錦標賽蓄勢待發　知名華商陳健明和Jason Chooi贊助芝加哥水牛隊參賽
南部熱空氣北移 芝下周或迎百度高溫

南部熱空氣北移 芝下周或迎百度高溫

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年