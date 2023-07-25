芝藍線捷運整建 UIC至市區車站關閉

芝市運輸局提醒乘客，即日起到8月底，藍線捷運從伊州醫療區到市中心的車站將暫時關閉。(CTA提供)

芝加哥 運輸局(CTA)24日提醒，即日起藍線捷運 森林公園支線(Forest Park branch)，即沿著艾森豪公路(I-290)行駛的路線，將有多個車站將陸續關閉進行大規模維修工程，計畫搭乘該路段藍線的乘客，請做好出行交通計畫，以免影響行程。

CTA表示，整修工程已經從23日凌晨開始進行，24日也是通勤者受此工程影響的第一天。整個工程將耗時好幾個月，從伊利諾州醫療區(Illinois Medical District)到芝市中心的藍線克林頓站(Clinont)、芝加哥伊利諾大學-好斯提特站(UIC-Halsted)以及瑞辛站(Racing)都將陸續關閉。

其中即日起至8月底，藍線拉謝爾站(LaSalle)至伊州 醫療區站間的捷運將暫時停止運行。8月底至10月初，藍線芝加哥伊大-好斯提特站到伊州醫療區車站的捷運將停駛。

因此要從森林公園站出發前往伊州醫療區的民眾，會從市中心要去醫療區者，都會直接受到影響。

運輸局指出，這項維修工程，主要希望改善藍線班車延誤問題，同時也會強化車站的無障礙服務。

在此期間，藍線捷運將行駛於拉謝爾站(LaSalle Station)與歐海爾機場間；伊州醫療區到森林公園站間的藍線班車也將繼續運行。

為了提供乘客其他交通路線選擇，即日開始，與藍線捷運路線平行的綠線捷運將增加列車車廂，做為民眾的替代選項，此外，粉紅線與綠線捷運的票價也將這此期間半價優惠。

工程進行期間，CTA還將提供每天24時的接駁公車，此外，每天上午與傍晚交通高峰時斷，傑克森車站與伊州醫療區間，也會提供特快班車服務以舒緩乘客需求。