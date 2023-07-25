我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

芝藍線捷運整建 UIC至市區車站關閉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市運輸局提醒乘客，即日起到8月底，藍線捷運從伊州醫療區到市中心的車站將暫時關閉。(CTA提供)
芝市運輸局提醒乘客，即日起到8月底，藍線捷運從伊州醫療區到市中心的車站將暫時關閉。(CTA提供)

芝加哥運輸局(CTA)24日提醒，即日起藍線捷運森林公園支線(Forest Park branch)，即沿著艾森豪公路(I-290)行駛的路線，將有多個車站將陸續關閉進行大規模維修工程，計畫搭乘該路段藍線的乘客，請做好出行交通計畫，以免影響行程。

CTA表示，整修工程已經從23日凌晨開始進行，24日也是通勤者受此工程影響的第一天。整個工程將耗時好幾個月，從伊利諾州醫療區(Illinois Medical District)到芝市中心的藍線克林頓站(Clinont)、芝加哥伊利諾大學-好斯提特站(UIC-Halsted)以及瑞辛站(Racing)都將陸續關閉。

其中即日起至8月底，藍線拉謝爾站(LaSalle)至伊州醫療區站間的捷運將暫時停止運行。8月底至10月初，藍線芝加哥伊大-好斯提特站到伊州醫療區車站的捷運將停駛。

因此要從森林公園站出發前往伊州醫療區的民眾，會從市中心要去醫療區者，都會直接受到影響。

運輸局指出，這項維修工程，主要希望改善藍線班車延誤問題，同時也會強化車站的無障礙服務。

在此期間，藍線捷運將行駛於拉謝爾站(LaSalle Station)與歐海爾機場間；伊州醫療區到森林公園站間的藍線班車也將繼續運行。

為了提供乘客其他交通路線選擇，即日開始，與藍線捷運路線平行的綠線捷運將增加列車車廂，做為民眾的替代選項，此外，粉紅線與綠線捷運的票價也將這此期間半價優惠。

工程進行期間，CTA還將提供每天24時的接駁公車，此外，每天上午與傍晚交通高峰時斷，傑克森車站與伊州醫療區間，也會提供特快班車服務以舒緩乘客需求。

捷運 伊州 芝加哥

上一則

部分河段遭汙染 查塔胡奇重新開放

下一則

取得新州大麻執照 社會公平申請人比率偏低

延伸閱讀

8張伊州售出勁球彩券 中獎5萬到100萬

8張伊州售出勁球彩券 中獎5萬到100萬
IG違反隱私法 伊州用戶可索賠 9/27申請截止

IG違反隱私法 伊州用戶可索賠 9/27申請截止
全美最嚴隱私法 IG加入臉書、谷歌 向伊州用戶和解賠償

全美最嚴隱私法 IG加入臉書、谷歌 向伊州用戶和解賠償
未違州憲… 伊州9/18起取消現金保釋 全美首州

未違州憲… 伊州9/18起取消現金保釋 全美首州

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年