台駐芝加哥辦事處長類延峰抵任 僑胞赴機場歡迎

台駐芝加哥辦事處新任處長類延峰（中）21日晚間抵任，在機場與僑界代表合影。（中央社／駐芝加哥辦事處提供）

台駐芝加哥 辦事處新任處長類延峰21日晚間抵任，僑界代表赴機場歡迎。類延峰將接替升任台駐美副代表的姜森，掌管轄區為美國中西部7州的駐芝加哥辦事處。

根據台駐芝加哥辦事處新聞稿，芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、前主席區一平，全美台灣同鄉聯誼會會長徐曙明，芝加哥台美商會會長項邦珍、副會長吳威凌，世界台灣商會聯合總會青商會前會長黃聖家，芝加哥台灣同鄉會會長林敬賢、副會長王福堂等近30人到機場迎接類延峰。

台駐芝加哥辦事處新任處長類延峰21日晚間抵任，僑界代表赴歐海爾國際機場歡迎。（中央社／駐芝加哥辦事處提供）

52歲的類延峰曾任台灣外交部領事事務局台灣桃園國際機場辦事處主任、亞東太平洋司專門委員、國際組織司專門委員等職務，並曾在駐美代表處、駐澳洲 代表處等外館任職。

類延峰畢業於台灣中央大學英美語文學系、政治大學外交研究所，為新加坡 國立大學李光耀公共政策學院公共政策與管理學系碩士，曾在美國哈佛大學甘迺迪政府學院、英國牛津大學、法國巴黎政治學院（Sciences Po）進修。

姜森升任駐美副代表前擔任駐芝加哥辦事處長近2年半。

姜森在任期間見證轄區州議會陸續成立跨黨派「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus），並創設「中西部台美商業論壇」（Taiwan-US Business Forum in the Midwest），與在地產官學界人士探討如何拉近台灣與美國中西部的經貿關係。