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華聯會夏令野餐活動盛大舉行

本報芝加哥訊
上圖：華聯會向王志東律師（左三）、黃正東律師（右二）頒發杰出公益貢獻獎。下圖為華聯會夏令野餐活動花絮。
上圖：華聯會向王志東律師（左三）、黃正東律師（右二）頒發杰出公益貢獻獎。下圖為華聯會夏令野餐活動花絮。

芝加哥華僑華人聯合會（華聯會）於日前在位於芝加哥 Thaddeus Lechowicz Woods 公園舉辦了一場盛大的夏令野餐活動。華聯會主席何達權、理事長鄭徵以及其他常務理事，共同歡迎各界來賓的蒞臨。這場活動來賓眾多，包括中國駐芝加哥總領事館趙健總領事、副總領事邊志春、僑務組長張軍鵬，以及伊州眾議員馬靜儀、伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）、美中餐飲聯合會主席胡曉軍、科工專會長楚非、海外交流協會會長方燕輝等近七百位各界嘉賓，華聯會向王志東律師、黃正東律師頒發杰出公益貢獻獎。并聘請胡逸倫律師、徐賽嫦律師為華聯會法律顧問。當天由芝城黃氏宗親會主席黃永深率領的洪青醒獅團3只醒獅助興，多個文藝團體獻出的歌舞、音樂、功夫以及豐富獎品的抽獎等環節豐富多彩，野餐現場的盛況可謂空前。  

野餐活動由華聯會副主席王濤，華聯會代主席何達權首先致辭表示，很高興看到野餐會現場的盛大場面，這突顯了華人社區的團結。應邀致辭的趙建總領事也高度評價華聯會積極組織社區聯誼活動，凝聚僑心，這不僅展現了華人社區的活力和熱情，更是彰顯了中美友好交流的深厚基礎，為促進中美兩國的文化交流和民間友好合作做出了積極貢獻。伊州州議員馬靜儀，科工專會長楚非，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，海外交流協會會長方燕輝等分別致辭均肯定華聯會對社區發展的貢獻。方燕輝還表示，海外交流協會和五邑同鄉會（兩會）將和華聯會聯合舉辦今年的中國國慶慶祝晚宴。

華聯會在此次活動中精心準備了豐盛的食物，滿足了來賓們的味蕾。由美中餐飲聯合會各種美味佳餚令人垂涎欲滴，讓大家品味中國傳統美食的同時，也感受到了中國飲食文化的獨特魅力。除了美食，這次野餐活動還有豐富的文藝節目包括：快樂有我健身隊、168健身隊表演健身舞，彩色藝朮團表演舞蹈、東方舞蹈團、舞之林藝術團、廣海同鄉會表演的舞蹈，沖蔞同鄉會表演元極舞，美中文化藝術中心表演新疆舞，芝加哥華人藝術團胡葵、魏奕男女聲二重唱，婦女商會名譽會長於洪月、胡大江、洗文昭等的獨唱，還有張宏超功夫學院表演武術和器樂演奏以及常青藤老人活動中心表演合唱和華聯會常務理事合唱“朋友”、華聯會常務理事與來賓合唱“明天會更美好”。華聯會理事長鄭徵致辭感謝贊助此次活動的華聯會理事出錢出力，老四川集團董事長胡曉軍捐贈了野餐會抽獎活動獎品一、二等獎，還有贊助商香港超市集團董事長陳健明，騰升地產總裁陳嘉釗等。

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