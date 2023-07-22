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到台灣打世界盃少棒 芝城男孩逐步圓夢

特派員黃惠玲／芝加哥報導
12歲的賀德5歲開始接觸棒球，並立定目標要成為美國職棒球員。(家人提供)
12歲的賀德5歲開始接觸棒球，並立定目標要成為美國職棒球員。(家人提供)

「這是我第一次出國，而到台灣打世界盃棒球賽，是我實現夢想的重要一步」，伊利諾州唯一獲選為U-12世界盃棒球賽(少棒賽)美國代表隊隊員的賀德(Paris Head，12歲)，即將在下周二與美國隊一起飛往台灣台南參賽，5歲開始接觸棒球的賀德，多年來靠著天分與苦練，正朝著他成為職業球員的目標前進。

就讀芝加哥Learn Charter School的賀德20日接受本報記者訪問時說，第一次要長途旅行到國外「還是有點緊張」，但「這是一個去不同國家的好機會，我想玩得開心，我更想贏球」。

12歲的賀德(左二)與父母、弟弟。(家人提供)
12歲的賀德(左二)與父母、弟弟。(家人提供)

12歲的賀德是伊州唯一入選U-12世界棒球錦標賽美國代表隊的成員。(家人提供)
12歲的賀德是伊州唯一入選U-12世界棒球錦標賽美國代表隊的成員。(家人提供)

獲得國際奧委會認可的世界棒球壘球聯合會(The World Baseball Softball Confederation)，為U-12世界盃棒球賽的主辦機構，今年的比賽將從7月28日到8月6日在台灣的台南市舉行，將有來自十幾個國家的運動員抵達台南亞太國際棒球場，爭奪世界冠軍頭銜。

賀德21日將先從芝加哥到加州接受為期四天的訓練，然後再跟他的母親布朗(Lakeisha Brown)一起從加州搭乘長榮航空到台北，接著轉高鐵前往台南，布朗說，她以兒子為榮，也對即將展開的台灣行充滿期待與興奮，「我們母子兩人都從來沒有出過國」，布朗說，為兒子比賽加油打氣是她此行最重要的任務。

布朗告訴本報記者，賀德成為美國代表隊成員的過程漫長，他陸續通過教練在伊州羅密歐維爾(Romeoville)、香檳(Champaing)、印州蓋瑞(Gary)、北卡羅萊納舉行的多輪選拔，最終入選擔任美國隊的游擊手跟投手。

賀德對自己信心十足，他說，有36名球員進入最後一輪選拔的五天訓練營，然後教練們從每天的鍛鍊、比賽狀況，評估選出18位球員到台灣比賽，他說，知道自己入選時非常開心。

美國少棒隊曾在這項比賽中奪過四次冠軍杯，賀德預計在7月28日美國對捷克的首場賽事就會出賽，「不會有太大壓力，我會把它視為就是一場比賽」。

布朗說，賀德非常勤奮，不僅在學校是成績全A的學生，而且每天至少還會花8、9個小時練球；賀德說，通常每個周日他會參加三場比賽，回到家後，還會再花兩個小時在後院練球。

「我很喜歡棒球，希望有一天能夠參加大學或職業棒球賽，見見我的偶像美國職棒費城費城人隊的透納(Trea Vance Turner)跟辛辛那提紅人隊的克魯茲(Elly De La Cruz)」，他說，「我的目標是打職業棒球，所以到台灣比賽是一個重要里程碑」。

12歲的賀德5歲開始接觸棒球，並立定目標要成為美國職棒球員。(家人提供)
12歲的賀德5歲開始接觸棒球，並立定目標要成為美國職棒球員。(家人提供)

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