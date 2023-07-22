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強森選後首度抵華埠 號召加入草根運動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市長強森(左)祝福盧漢士(前左二)生日快樂之餘，更號召大家一起加入推動為勞動人民發聲的草根運動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市長強森(左)祝福盧漢士(前左二)生日快樂之餘，更號召大家一起加入推動為勞動人民發聲的草根運動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)20日在華埠富麗華餐廳舉行40歲慶生會，芝市長強森也在選後首度到華埠出席了這場盛宴，強森表示，他正帶領芝城進行多元文化、跨世代結合，以及為「勞動人民」(working peoole)發聲，他盛讚盧漢士是堅定夥伴，也希望有更多人加入這項將影響未來世界的草根行動。

芝城華埠在2022年從原來的25區畫入11區，而第二度連任25區區長的盧漢士，在第一次當選區長後，一直與華埠互動密切，也承諾在議會會繼續堅定支持華埠各項建設與發展，也樂意為華裔居民提供服務，這也是他選擇在華埠舉辦40歲慶生會的主要原因之一。此外，盧漢士的妻子盧玲玲為華裔，會說一些中文，也讓華社對盧漢士倍感親切。

數百位人士出席了盧漢士(左)慶生會，圖右點蠟燭者為盧漢士妻子盧玲玲。(特派員黃惠...
數百位人士出席了盧漢士(左)慶生會，圖右點蠟燭者為盧漢士妻子盧玲玲。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠社區人士出席盧漢士(前右四)慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠社區人士出席盧漢士(前右四)慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)

強森當天也趕到富麗華參與同樂，這也是他當選市長後，第一次到華埠，華埠特別活動委員會並出動醒獅在現場歡迎強森到來，強森在祝福盧漢士生日快樂之餘，也發表了簡短演說，他表示，芝加哥市的草根運動如果成功，將進一步影響世界，而這項運動的下一個行動將是結合多元文化社區與跨世代族群，他說，這個行動將逐步推向全國，到時大家都會知道「這項草根行動是在芝加哥誕生的」。

芝加哥市長強森(中)號召大家一起加入推動為勞動人民發聲的草根運動。(特派員黃惠玲...
芝加哥市長強森(中)號召大家一起加入推動為勞動人民發聲的草根運動。(特派員黃惠玲／攝影)

強森說，「更多令人興奮期待的日子就在眼前，而要達成目標，現階段先要通過預算以藉此反映我們努力追求的價值」，他也提到，包括在場的盧漢士與11區區長李惠華等議會成員，都有責任團結一致為「勞工群眾」(working people)發聲。

他還提到，芝市以往「有人譴責一些人獲得利益，總有一些人同時必須因此付出的時代，已經結束」，他號召支持者帶來更多人加入草根行動，為實現終極理想努力。

包括芝城中華會館、芝加哥華商會等許多華人社團、個人都出席了慶生會，在慶賀盧漢士生日同時，原本還準備向選後一直沒有到訪華埠的強森提出社區意見者，因市長匆匆來去也未達成心願。

芝城中華會館代表出席盧漢士(右三)慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城中華會館代表出席盧漢士(右三)慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)
盧漢士在華埠舉辦40歲慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)
盧漢士在華埠舉辦40歲慶生會。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝加哥 芝城

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