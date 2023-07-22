8張伊州售出勁球彩券 中獎5萬到100萬

儘管19日開出的10億勁球 大獎與伊利諾州無緣，但有買當天勁球彩券者不要急著丟掉，根據伊利諾樂透局表示，除了有一張百萬元獎金的勁球獎劵，在芝城 西郊艾姆赫斯特(Elmhurst)的威廉斯酒精零售店(Williams Liquor)售出外，還有七張彩券也分別中了5到10萬元獎金。

威廉斯酒精零售店地址為925 S. York Rd.，這張中獎彩劵除特別號外，其他五組號碼都吻合10億大獎的中獎號碼。此外，還有一位購買iLotto的民眾中了勁球大獎的4個號碼，可以拿到10萬獎金，另有六名購買勁球彩券的民眾，中了四個號碼，將分別贏得5萬元獎金。

樂透局官員表示，上述七張彩券中，有兩張是從伊州樂透官網線上商店售出，其他四張中獎彩券，則分別在羅克福德(Rockford)的加油站 Love's Travel Stop (4628 S. Main St.)、沃其根(Waukegan)的加油站Thornton's Gas & Food (2201 N. Green Bay Rd.)、普林斯頓(Princeton)的雜貨店Casey's General Store (520 W. Peru St.)以及杜蘭德(Durand)的殼牌加油站(1002 Cameron Dr.)售出。

獲得這次百萬獎金的彩券，還分佈在其他17個州，其中包括印第安納州、威斯康辛州。

在2金額逾10億的勁球開出後，已經多期沒有人中獎的兆彩(Mega Millions)，獎金也已累積超過7億元。