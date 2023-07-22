南部熱氣北移 芝下周或迎百度高溫 恐破紀錄

芝加哥今年入夏以來氣候炎熱，千禧公園的噴水池常擠滿戲水人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象學家指出，芝加哥 周末將持續今年入夏以來的溫暖氣候，且隨著美國南部與西南部破紀錄的熱空氣將向北擴展到中西部，預測下周芝加哥地區可能會出現達到華氏100度的高溫 天氣。

過去幾天，西北風將最強烈的南部熱浪檔在外面，但依照新的氣象預報，芝城 下周將出現高氣溫、高濕度的天氣，多天氣溫將爬升到華氏90度，隨著在南部和西南部打破記錄的熱空氣向北擴展到中西部，預計下周三(26日)、周四(27日)很有能溫度將飆高到100度。

這將是一個相當大的變化，從2012年7月6日以來，這11年期間，芝加哥的官方溫度都還沒有到過100度。根據紀錄，芝加哥第一次出現100度及以上的高溫發生在1871年，到現在共153年來，芝城溫度達到100度只有65次。

短期來看，西北高空風將從周末起持續到下周一，周末因此可能會出現分散型風暴，至於下周究竟會有多熱，取決於雷暴的發展，氣象學家正在密切關注中，目前看來雷暴可能會在周三和周四減弱，準確度更高的預測將在稍後才能分析出來。

在此同時，由於西北風將繼續把加拿大野火附近產生的煙霧送到中西部地區，根據模型顯示，芝加哥地區周末煙霧的密度可能會因此增加。

芝市府提醒，目前芝加哥77座公立游泳池以及20多處密西根湖畔沙灘夏日期間全面開放，民眾可多多利用前往消暑，不過，根據每日氣候狀況以及湖水細菌含菌量變化，每處湖灘的開放與否不盡相同，有意前往者，出發前最好查詢官網：https://reurl.cc/zY4alp。