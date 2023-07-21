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芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

特派員黃惠玲／芝加哥報導
工會出身的芝加哥市市長強森(圖中穿白襯衫者)，日前出席「公平工資」組織的活動，該組織力倡取消小費員工的低薪。（公平工資臉書截圖）
工會出身的芝加哥市市長強森(圖中穿白襯衫者)，日前出席「公平工資」組織的活動，該組織力倡取消小費員工的低薪。（公平工資臉書截圖）

芝加哥新一屆市議會的進步派成員19日提出兩項提高勞工福利方案，包括調漲小費員工的最低時薪，以及允許勞工每年獲得至少15天的帶薪休假。儘管類似措施，過去都曾在議會提案出現，但支持上述勞工福利者稱，在工會出身的強森擔任市長後，落實這些措施將可能是最佳時機。

不過，這兩項新的勞工福利提案公布後，立即受到伊利諾州餐館協會的警告，協會表示，從疫情中復甦的餐飲業發展仍不穩定，這樣的規定如果通過，可能會導致工人失業或餐館倒閉。

市議會的50位區長中，已有超過一半(主要為進步派成員)為該新方案背書，提案包括把目前帶薪休假的天數，增加到15天，同時也規定餐館在未來兩年，即至2025年7月前，逐步取消小費員工不到最低工資的的較低時薪，這也意味著小費員工時薪將大幅提高。

提高小費員工時薪的方案，是由35區區長拉米瑞茲-羅莎(Carlos Ramirez-Rosa)以及26區區長傅恩提斯(Jessie Fuentes)聯合提出，該條例規定餐館必須在2025年7月前，逐步取消小費員工領取較低薪資的做法。

積極倡導取消小費員工最低薪資的組織「公平工資」(One Fair Wage)表示，依賴小費的員工常常會遇到收入不穩的壓力，還可能被迫忍受顧客騷擾；市長強森在競選期間，也多次提到將推動「公平工資」。

增加員工帶薪休假天數的提案，由22區區長羅德里格茲(Mike Rodriguez)提出，他也是議會勞動力發展小組的主席，該條例規定無論公私立機構，員工每工作15個小時就要提供一小時的帶薪休假時數，這樣一來，芝市員工每年將可拿到15天或更多不需要任何理由的帶薪休假日，這也將使芝加哥成為全美類似福利最佳的城市。

羅德里格茲表示，企業現在很難留住員工，就是因為目前的各項勞工條件欠佳，帶薪休假的改善，就是留住人才的第一步。

伊州餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)表示，他正在與強森領導的市府團隊協商，確定餐館需要在多長時間內為小費工人提供公平的競爭環境，並逐步取消目前每小時9.48元的最低工資，芝市標準最低時薪從今年7月1日起，已經提高到15.80元。

涂以亞說，這類法令無疑將把餐館的價格變得更高，他無法支持，尤其經歷疫情挑戰後，該行業仍處於非常脆弱的狀態，餐飲業也不確定在通貨膨脹下，能否承擔更多的勞動力成本和更高的產品成本，他表示，如果市府同時頒布這兩項法令，餐飲業將很難在芝市生存或發展。

勞工 福利 疫情

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