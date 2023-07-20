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美亞獲聯邦撥款150萬 強化亞裔婦幼健保

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會獲聯邦撥款150萬，進一步完善亞裔與拉丁裔兒童健康保護。（美亞提供）
美亞健康協會獲聯邦撥款150萬，進一步完善亞裔與拉丁裔兒童健康保護。（美亞提供）

以守護亞裔社區健康為宗旨的芝加哥美亞健康協會行政主任劉紅18日宣布，聯邦政府醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)撥款150萬元給美亞，作為未來三年實施「連接兒童健康保護-橋樑」項目經費，劉紅表示，這筆資金旨在縮小亞裔和拉丁裔兒童、父母、孕婦的健康保險覆蓋範圍差距。

劉紅說，通過該項目，美亞健康協會將與當地學校、日托中心、社區組織和醫療服務提供者緊密合作，為母語非英文的亞裔和拉丁裔移民兒童和家庭提供婦幼健康保險，並改善他們獲得醫療保健的機會。

劉紅表示，美亞對取得聯邦政府撥款感到非常興奮，這筆款項將增強美亞的資源和能力，進一步滿足社區低收入移民家庭的需求，並改善婦幼獲得醫療保健的機會。

美亞的服務將包括：婦女懷孕檢測，提供懷孕證明，幫助申請孕婦及新生兒白卡保險(All Kids Care)，提供醫療保險計畫、選定家庭醫生及其他相關服務。劉紅介紹，伊州0到19歲的兒童與青少年，都可享受兒童健康保險計畫(CHIP)的保障，至於家庭保健(Family Care)則根據家庭規模和收入，提供符合資格的父母醫療保障， 並鼓勵孕婦通過媽媽和嬰兒計畫參與預產期醫療護理。

美亞目前正在招聘一名在社區外聯、兒童和家庭服務方面經驗豐富，能說流利英語和普通話/粵語的項目協調員。符合資格並對職位感興趣，可聯繫美亞人力資源部 (312) 225-8659， email: [email protected]

有關低收入家庭健康保險計畫(白卡)與兒童健康保險計畫(All Kids Care)的申請資格以及選項等更多信息，可在周一到周五上午9時到下午5時聯繫美亞，地址： 230 W. Cermak Rd, 2nd Floor, Chicago, 60616或218 W. 26th St. Chicago, IL 60616；電話(312)225-6806或(312)225-8659。

醫療保險 低收入 亞裔

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