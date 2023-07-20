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IG違反隱私法 伊州用戶可索賠 9/27申請截止

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Instagram違反伊州生物辨識信息隱私法，該州數百萬名用戶可望拿到和解金。（pexels）
Instagram違反伊州生物辨識信息隱私法，該州數百萬名用戶可望拿到和解金。（pexels）

數百萬名伊利諾州的Instagram(IG)用戶，將有資格獲得總額6850萬元的「伊州生物識別資訊隱私法案」(Illinois Biometrics Information Privacy Act)集體訴訟和解金。

這起訴訟稱，在2021年11月之前，該應用程式使用的臉部識別技術，違反了伊州的生物識別資訊隱私法，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

法庭文件顯示，如果和解協議獲得批准，任何在2015年8月10日到2023年8月16日期間，於伊州使用Instagram的用戶，都有資格拿到部分和解金，芝城西郊杜佩琪郡(DuPage County)的法官卡帕斯(Angelo Kappas)在本月(7月)初已經發布了和解的初步批准命令。

在法庭文件中，住在芝城西郊蘭巴德(Lombard)的帕里斯(Heather Parris)與住在惠頓(Wheaton)的喬依斯(Karen Joyce)兩位原告的律師估計，約有400萬的伊州居民可能有資格獲得和解金，具體每個人的賠償金額將取決於有多少符合資格的成員提出有效的賠償申請。

提交索賠的截止日期為9月27日，伊州居民可以在和解網站上送出申請，和解協議的最終批准聽證會將在10月11日舉行。

與Instagram達成的協議是大型科技公司因涉嫌違反「伊州生物識別資訊隱私法案」的最新一起案例，伊州這項法律在2008年通過，明文禁止公司在未經事先同意的情況下，收集或保存指紋等生物特徵信息。

臉書(現改名為Meta)、谷歌，以及Snapchat的母公司Snap Inc.近年都陸續達成了違反生物辨識隱私法的和解，其中臉書以6.5億了解了此案，當時符合資格的伊州臉書用戶每人拿到397元的賠償；谷歌與Snap分別以1億元、3500萬元與伊州用戶達成和解。

Instagram的起訴書提到，當Meta啟動臉部辨識軟體時，該公司聲稱將可利用個人模版來查找用戶出現在臉書的照片、影片，並建立標籤，同時還會提供更多相關的內容與功能推薦。

根據信息，Meta還在未經用戶知情同意的情況下，獲取了受保護的Instagram用戶的生物識別信息，且沒有通知用戶。

伊州Instagram用戶申請索賠網站：www.instagrambipasettlement.com/home

伊州 隱私 臉書

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