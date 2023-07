國泰銀行公佈：2023年度國泰銀行獎學金獲獎名單

國泰銀行日前在中國駐洛杉磯總領事館舉行了其2023年度獎學金頒獎典禮,向六位優秀的中國留學生頒發了每人六千美元的獎學金。

國泰銀行日前在中華人民共和國駐洛杉磯 總領事館舉行了其2023年度獎學金頒獎典禮,向六位優秀的中國留學生頒發了每人六千美元的獎學金。

六位獲獎學生如下:陳泓:加州大學 洛杉磯分校(University of California, Los Angeles),研究生二年級,主修公共政策(Public Policy),沈佳媛:加州州立大學洛杉磯分校(California State University, Los Angeles),研究生三年級,主修戲劇影視學,編劇方向(Television, Film, and Theater, Writing Option),吳思宇:南加 州大學(University of Southern California),研究生一年級,主修分析學(Analytics),張聽雨:南加州大學(University of Southern California),本科生四年級,主修應用和計算數學及數據科學(Applied and Computational Math & Data Science),趙文瑾:東洛杉磯大學(East Los Angeles College),本科生二年級,主修心理學和社會學(Psychology & Sociology),趙璟銘:南加州大學(University of Southern California),研究生一年級,主修音樂表演—雙簧管(Music Performance - Oboe)

中國駐洛杉磯總領事郭少春先生、副總領事施遠強先生、參贊王凌女士等出席了本次頒獎典禮。儀式上,郭少春先生向同學們頒獎、致賀詞,同時感謝國泰銀行長期以來對中國留學生的關懷和支持。

國泰銀行執行副總裁兼總裁辦公室高級顧問彭友倫先生及執行副總裁兼商業及國際銀行部總監羅明訓先生出席了頒獎典禮並代表國泰銀行致辭。彭友倫先生講述了獎學金成立的宗旨及國泰銀行長久以來積極踐行的企業社會責任,並希望該獎學金可以激勵同學們秉持初心,繼續腳踏實地的追尋理想。羅明訓先生向同學們分享了自己的異國求學經歷,並鼓勵大家在面對困難時,勇於將挑戰化為成長和轉機;在各自的領域裡,始終保持好奇心和求知欲。

專家評審組代表姜鎮英教授向與會嘉賓闡述了評審標準和評選過程,並對獲獎同學寄予祝福和鼓勵。今年國泰銀行邀請到具有多元教學及專業評選資歷的教授們組成專家評審組:

姜鎮英教授:巴斯度社區大學(Barstow Community College)

陳在俊教授:南加州大學(University of Southern California)

徐小峰教授:聖地亞哥州立大學(San Diego State University)

國泰銀行獎學金自2015年成立以來獲得中華人民共和國駐洛杉磯總領館的鼎力支持。該獎學金致力於資助來美留學的傑出中國學生。國泰銀行獎學金申請於每年一月開始,邀請南加州的大學教授組成專家評審組,進行第一輪評選,以學術成果、品德表現、社區服務及經濟背景作為審核基準。第二輪評審由國泰銀行高管組成的評委會進行面試,選出最終的獲獎人。

截至2023年,國泰銀行已向五十四位優秀留學生頒發獎學金,總金額達三十二萬四千美元。更多資訊與歷年獲獎者名單,歡迎前往國泰銀行網站查看:https://www.cathaybank.com/zh-hans/about-us/cathay-bank-scholarship。

有關國泰銀行:國泰銀行是國泰萬通金控公司(那斯達克:CATY)的子公司。 1962年,為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區,國泰銀行應運而生。如今,我們在美國各地及香港設有超過60家分行,並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。