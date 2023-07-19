芝加哥華埠暴力搶劫連3宗 2非裔嫌在逃

兩名非裔男子涉嫌開著圖中檸檬綠色的起亞汽車，連續在華埠暴力搶劫。（華埠治安互助隊提供）

轄區包括華埠 、橋港區等華人 聚居範圍的芝加哥第九警分局發布社區警訊指出，華埠一帶在14日連續發生三起暴力搶劫，涉案嫌犯為兩名年輕非裔 ，警方呼籲民眾提高警覺。

九分局警訊稱，三起搶劫發生在14日凌晨12時30分、下午2時51分，以及下午3時18分，地點分別在西24街200號附近、西舍麥路200號附近，以及南普林斯頓大道2700號附近。

警方表示，兩名非裔嫌犯身高約5呎7吋到5呎11吋間，年齡約16到23歲，作案時身穿全黑服飾，開著檸檬綠顏色的起亞汽車。兩人開著車接近受害者，然後暴力要脅對方財物。警局提醒民眾，時刻注意周圍環境、立即舉報可疑活動，如遇到攻擊保持冷靜、記住嫌犯身體特徵，此外，警方也呼籲公眾不要試圖追捕襲擊者，如有監視設備，請提供警方。

九分局也公布7月10日到16日間的華埠警區治安事件報告，這段期間共有11宗案件，包括上述14日發生的三起暴力搶劫，還有五起偷竊案，一起入室竊盜案、兩宗汽車偷竊案。

此外，九分局將在8月1日傍晚5時於戴維斯廣場公園(David Square Park，4430 Marshfield Ave.)舉行度「全國打擊犯罪夜」(National Night out)，屆時將有豐富的警民聯誼活動，還有免費食物提供，警局邀請民眾踴躍參加。