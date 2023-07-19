我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

提高B肝警覺 美亞舉辦篩檢與疫苗施打活動

特派員黃惠玲/芝加哥報導

美亞健康協會17日宣布，由於B型肝炎在亞太裔群體很普遍，為提高社區警覺，強化防治，將在28日世界肝炎宣傳日後，舉辦一系列相關活動，包括29日上午於芝城華埠的美亞協會會所舉辦B肝驗血篩查，8月14日推出B肝疫苗注射。

美亞協會表示，亞裔占美國人口的大約6％，但在全美約240萬名慢性B型肝炎感染者中，亞裔卻高占近60%。最值得注意的是B型肝炎在許多在海外出生的亞太裔育齡婦女中很普遍，患病率達8.9%。

由於B型肝炎通常不會引起症狀，因此大多數人並不知道自己已被感染。早期診斷是預防包括肝癌在內等嚴重併發症發展的最佳方法。

B型肝炎可通過及早發現和接種疫苗預防。一年一度的肝炎宣傳活動是美亞對外宣傳、增強民眾防範意識和教育計畫的重要組成部分，該計畫由伊利諾伊州公共衛生廳資助，目的是減少B型肝炎成為亞裔主要疾病的危機。

美亞B型肝炎驗血篩查活動，由美亞、芝加哥伊利諾大學、芝加哥衛生局共同主辦，時間在29日上午8時到11時；B肝疫苗注射則在8月14日上午9時到12時舉行，由美亞與芝加哥衛生局主辦，上述兩場活動地點均在218 W. 26th St, Chicago, IL 60616(美亞26街辦公地點)，如有任何疑問，可洽美亞社區衛生項目主任Jing Zhang，電郵：[email protected]，電話：(312)225-8708，或項目協調員Irene Ma，電郵：[email protected]，電話：(312)225-8659。

亞裔 疫苗 芝加哥

上一則

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

下一則

北卡蟬聯全美最佳商業州

延伸閱讀

聯航客機逃生滑梯掉落芝加哥民宅 損及屋頂但未釀傷亡

聯航客機逃生滑梯掉落芝加哥民宅 損及屋頂但未釀傷亡
美亞健康協會提請注意 您的白卡會被取消嗎

美亞健康協會提請注意 您的白卡會被取消嗎
反彈強制令 懷疑恐懼加深 民眾對新冠新疫苗信心下降

反彈強制令 懷疑恐懼加深 民眾對新冠新疫苗信心下降
美亞：醫療白卡取消90天內 可購歐記健保

美亞：醫療白卡取消90天內 可購歐記健保

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了