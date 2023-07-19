提高B肝警覺 美亞舉辦篩檢與疫苗施打活動

美亞健康協會17日宣布，由於B型肝炎在亞太裔群體很普遍，為提高社區警覺，強化防治，將在28日世界肝炎宣傳日後，舉辦一系列相關活動，包括29日上午於芝城華埠的美亞協會會所舉辦B肝驗血篩查，8月14日推出B肝疫苗 注射。

美亞協會表示，亞裔 占美國人口的大約6％，但在全美約240萬名慢性B型肝炎感染者中，亞裔卻高占近60%。最值得注意的是B型肝炎在許多在海外出生的亞太裔育齡婦女中很普遍，患病率達8.9%。

由於B型肝炎通常不會引起症狀，因此大多數人並不知道自己已被感染。早期診斷是預防包括肝癌在內等嚴重併發症發展的最佳方法。

B型肝炎可通過及早發現和接種疫苗預防。一年一度的肝炎宣傳活動是美亞對外宣傳、增強民眾防範意識和教育計畫的重要組成部分，該計畫由伊利諾伊州公共衛生廳資助，目的是減少B型肝炎成為亞裔主要疾病的危機。

美亞B型肝炎驗血篩查活動，由美亞、芝加哥 伊利諾大學、芝加哥衛生局共同主辦，時間在29日上午8時到11時；B肝疫苗注射則在8月14日上午9時到12時舉行，由美亞與芝加哥衛生局主辦，上述兩場活動地點均在218 W. 26th St, Chicago, IL 60616(美亞26街辦公地點)，如有任何疑問，可洽美亞社區衛生項目主任Jing Zhang，電郵：[email protected]，電話：(312)225-8708，或項目協調員Irene Ma，電郵：[email protected]，電話：(312)225-8659。