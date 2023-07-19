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未違州憲… 伊州9/18起取消現金保釋 全美首州

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州最高法院法官18日針對取消現金保釋條款做出裁決。（伊州最高法院官網）
伊州最高法院法官18日針對取消現金保釋條款做出裁決。（伊州最高法院官網）

伊利諾州最高法院18日上午針對該州「安全T法案」(SAFE-T Act)中一項有爭議的條款裁定，取消現金保釋並未違反伊州憲法，該裁決使伊州將成為美國第一個取消現金保釋的州。取消現金保釋將從今年9月18日起生效。

保釋制度改革是受到高度關注SAFE-T法案中最具爭議的條款之一，該法案要求對該州的警務、法庭訴訟和受害者權利進行廣泛的改革。

然而去年有60多名伊州警長及州檢察官提出系列訴訟，主張取消現金保釋會降低公共安全，導致執法受阻，且該條例違反了州的憲法。

伊州肯卡其郡(Kankakee County)的法官康尼頓(Thomas Cunnington)同意檢察官們提出的論點，那就是州立法機構在通過取消現金保釋的措施時，違反了伊州憲法的分權，因此干涉了司法機構的職責。這名法官主張，保釋金的適當性由法院的權力取決，而不應由立法機構決定。

去年12月，康尼頓針對伊州安全T法案中的「審前公平法」(Pretrial Fairness Act)裁定，有關取消現金保釋的條文違憲；伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)隨即對康尼頓裁決向伊州最高法院提出上訴，要求推翻該法官的決定。

伊州最高法院在去年12月31日擊下令，有關安全T法案中的「審前公平法」，在該法院進一步通知前不準生效，「以保持伊州審前程序的一致性」。

「審前公平法」的支持者表示，該法案的條款只是取消了現金保釋的條件，法官仍然可以考慮某人是否會如期返回法庭出席聽證，或對公眾構成危險等情況，做出是否予以保釋的決定。

伊州最高法院去年年底只是緊急叫停「取消保釋金」的法案內容。至於該法案的其他部分則已經從2023年開始生效，其中包括2025年後伊州境內所有警察在執法時都必須佩帶攝像頭，廢除實名制舉報警察，確保嫌犯在審判前應該享有的眾多人權、禁止警察購買軍用級別武器等。

伊州州長普立茲克在最高法院宣布裁決結果後，發表聲明稱「很高興伊州最高法院維持了安全T法案的合憲性，並取消了現金保釋。 我們現在可以推進歷史性改革，以確保審前拘留是根據個人對社區構成的危險來決定，而不是根據他們支付出獄費用的能力來決定」，他也提到，將推進伊州邁向更公平和公正的州。

伊州警察兄弟會(FOP)主席邵斯伍德(Chris Southwood)對此裁決則表示， 「最高法院的裁決確認了伊州的無法無天和混亂狀態。法院無視伊州幾乎所有檢察官、民主黨人和共和黨人的請求，取消現金保釋將使危險的罪犯重新回到街頭。」

他說，其中許多罪犯將在獲釋後數小時內再次犯罪，新的反執法措施的實施，將讓警察的工作變得更加困難，今天的裁決等於是對執法者以及應受法律保護人民打了一記耳光。

伊州 檢察官 兄弟會

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