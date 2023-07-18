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環保團體籲伊州長簽法 允自備容器裝食物

特派員黃惠玲／芝加哥報導
環保組織呼籲伊州州長簽署通過減少使用保麗龍容器的法案。(特派員黃惠玲／攝影)
環保組織呼籲伊州州長簽署通過減少使用保麗龍容器的法案。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克上月簽署了幾項法案，旨在減少塑料與聚苯乙烯的使用，但環保人士呼籲，還有兩項可以改善環保的重要步驟法案，亟待州長簽署生效，其中包括要求州府機構與公立大學大幅減少購買單次使用的塑料產品，以及允許顧客在餐館與零售店，使用自備餐具裝購買的即食食物法案。

伊州州參議會法案58號，將要求州政府機構與公立大學大幅減少購買單次使用的塑料，包括聚苯乙烯製成的物品，聚苯乙烯為保麗龍外賣容器的主要構成元素。

早在2018年，世界衛生組織就把聚苯乙烯的組成部分「苯乙烯」列為「可能致癌物」，美國職業安全與危害管理局也指出，它對生產工廠的工人也會帶來危害。

五大湖聯盟(Great Lakes Alliance)資深政策顧問鄧沙姆(Andrea Densham)說，第58號法案的目標是鼓勵企業轉向生產更環保的產品，例如改採紙製品；一些餐飲業者則擔心該法生效後，未來可能將全面禁用聚苯乙烯的容器。

在芝加哥經營餐館Yaba's Middle Eastern Grill的馬蘇德(Ghaleb Massoud)說， 禁用聚苯乙烯的保麗龍容器，將讓餐館的成本明顯增加，「另一種選擇很昂貴，很多餐館都負擔不起」，他表示，一個八盎司保麗龍容器的價格是4到5分錢，而紙製容器一個要22分錢，屆時將被迫提高菜單價格因應，顧客更可能會因此流失。

根據伊州環保組織表示，全美目前只有緬因州、馬里蘭州、佛蒙特州有法律明文限制或禁止聚苯乙烯產品，但效果有限。芝市議會也曾在2020年提出類似法案，但最終沒有過關。

伊州餐館協會表示，協會支持餐館自願減少塑料產品，但議員們也應該考慮聚苯乙烯禁令給餐館帶來的經濟挑戰。

眾議會法案2086號，將允許消費者在餐館或零售店內，使用自備餐具來包裝購買或吃剩的食物，該法案規定，衛生部門可以監管上述行為，但不能禁止顧客使用自己的容器，法案中並概述了容器的健康與安全指南。

伊州餐館協會會長涂以亞(Sam Toia)說，只要餐館自行設定規畫好了如何落實上述法案，不會反對業者加入執行，但這項法律應該基於每家餐館的狀況來決定執行與否。

伊州 佛蒙特州 緬因州

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