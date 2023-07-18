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UIUC傅葆石新書 探討港媒與亞洲冷戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
UIUC歷史系教授傅葆石出版新書「 香港媒體與亞洲冷戰」。(香檳伊大Fred Zwicky提供)
UIUC歷史系教授傅葆石出版新書「 香港媒體與亞洲冷戰」。(香檳伊大Fred Zwicky提供)

香港電影一直被視為過去幾十年來帶動亞洲電影發展的主力之一，但或許很少人知道，香港其實是亞洲文化冷戰的重要戰場。香檳伊利諾大學(UIUC)歷史系教授傅葆石(Po-Shek Fu) 對此收集了大量檔案資料和訪問了很多歷經冷戰日子的電影人、雜誌編輯和學生社運份子，深入探討中國大陸、台灣和美國，如何動員香港電影和印刷媒體影響東南亞和全世界的華人，出版了新書「 香港媒體與亞洲冷戰」(Hong Kong Media and Asia's Cold War)。

在香港長大，多年來從事華語電影研究的傅葆石說，50、60年香港的電影和普羅文化可以說是「普通話」當道。電影由邵氏主導，聽歌不離鄧麗君、姚蘇蓉。他因為想了解這個文化現象，看了很多資料才發現，這背後和亞洲冷戰有關。他表示，「當時香港在英國統治下要表現中立，各方勢力得以共存，又同時互相爭鬥，諸如電影、報紙雜誌，都分成左右兩派，情況曖昧複雜」。

傅葆石在書中指出，50到70年代底，中美冷戰和國共內戰在當時仍是英國殖民地的香港，錯綜交匯在一起。1946至1950年間， 為逃避內戰和 政權交替，很多作家，媒體人、電影人從上海以及中國各地移居香港。正因為大批「南下」文化人和影人留落香港，與大陸咫尺之隔，他們思鄉情重，關懷國是，加上香港鄰近大陸，享有一定程度的言論出版自由，又是一 個自由港，人流物流進出自由，更在戰後已有一定規模的大眾媒體工業，所以受到美國白宮、台灣國民政府和北京政府的重視。

他們所關注的主要不是香港本身，而是如何利用標榜中立的香港作為基 地，通過特別是電影和各種印刷媒體，互相或明或暗你爭我鬥，展開文化宣傳戰和心理戰，目標是爭奪東南亞以致全球的離散華人的認同和支持。

傅葆石表示，以往冷戰歷史研究聚焦美國、蘇聯，和歐洲，到最近2、30年才逐漸延伸到全球南方，即第三世界。近年來越來越多人關注冷戰的研究不應侷限在軍事、武器、國際外交等面向。香港在所以沒有受到學術界的重視，主要是因為香港不像東南亞、非洲或者拉丁美洲等多數殖民地國家出現反抗殖民者的鬥爭浪潮。

從文化冷戰的視角，更能明白香港的電影和出版文化在60和70年代的「黃金時代」，不斷壯大、雄霸一方。「香港媒體和亞洲冷戰」 為此討論了如李麗華，夏夢，凌波，葛蘭，鄭佩佩和胡金銓，張徹等知名影人，以及他們紅遍大陸以外華人世界的作品。書中亦深入探討50、60年代帶動新思潮，影響了無數港台和東南亞年輕讀者的「中國學生週報」。隨著中美建交和「南下」一輩的老去，香港文化冷戰步入逐漸衰退。「

「香港媒體和亞洲冷戰」由牛津大學出版社出版的「 香港媒體與亞洲冷戰」進一步信息，可查詢：https://reurl.cc/K0EyDn。

香港 東南亞 華人

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