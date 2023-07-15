企業憂明年大選前美中關係難緩和 「去風險」啟動

中美總商會會長任劍浩(左)主持講座。(特派員黃惠玲／攝影)

中美總商會(United States of America-China Cham)13、14日在芝加哥舉行年度貿易會議，與會企業代表指出，近期美國、中國分別向國人提出赴華、赴美的旅遊警告，加上到明年年底美國大選前，美中問題將成選戰火爆議題，「未來一年半，雙邊關係不會緩和，更不會有實質變化」，不少企業則開始啟動「去風險」，轉朝中國之外的地區、國家尋找合作夥伴。

這場以「全球不確定性加劇下新時代成長戰略」為主題的會議，有80家左右的企業代表出席，為期兩天的座談，針對地緣政治的當前與未來、新冠疫情封鎖對中小企業影響、在美中國企業加大推動本地化、進口合規現狀與如何減輕影響、供應鏈 與物流變化等進行研討，中國駐芝加哥總領事館總領事趙建也應邀主講「中國重新開放的機遇」。

駐芝中領館總領事趙建(左)主講「中國重新開放的機遇」。(特派員黃惠玲／攝影)

中美總商會會長任劍浩表示，今年的貿易會議參與人數比往年多，層級也比往年高，主要因為中國市場巨大，短期內也不可能改變供應鏈，因此業界對目前環境下如何應變的關注度，比以前更迫切。

「去風險、不脫鉤」的模式，現階段逐漸受到一些在中國的美國企業的重視，當天包括美國割草機公司(American Lawn Mower Co.)總裁凱爾西(Michael Kersey)、中西部橡膠服務供應公司(Midwest Rubber Service & Supply)總裁安德森(Brent Anderson)、PEER連鎖公司的施龐根(Danny Spungen)等人，都提到考慮減少對中國供應鏈的依賴，正在評估並尋找越南 等地區的合作夥伴。

美國雅商顧問集團負責人蘇豐原說，未來一年半美中關係不會緩和。(特派員黃惠玲／攝影)

與會的雅商顧問集團負責人蘇豐原說，他提供美國、中國企業法律、商業以及移民 顧問服務10多年，今年該行業陷入最低潮，他坦言，去風險是脫鉤的前奏，而隨著美國大選接近，話題會更火爆，尤其部分候選人可能會以反華爭取更多選票，「美國與中國間的關係，在未來一年半預計只會更緊張」。

尤其許多美國公司，包括已在中國境內發展多年的企業，都開始轉往越南、印度、台灣、墨西哥及東南亞國家找合作夥伴，這些企業很重視中國市場，也不會放棄，但他們雖然不會馬上轉往新的地區，卻已展開準備工作。

此外，受到美簽困難、安全考量、人民幣匯率以及中國資金苦無管道出境等影響，移民或投資移民的業務過去一年巨幅縮水，原來以這些項目為主的諮詢或顧問公司陸續轉業或開發其他國家的市場。