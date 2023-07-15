政治風向轉 在美中企倍感挫折：像陌生人

萬向美國負責人倪頻(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

在美最大中資集團之一的萬向集團美國公司總裁倪頻13日表示，美中基礎情勢其實並沒有改變，但政治巨風卻突然吹往不同方向，導致企業經營面臨巨大挑戰，尤其佛羅里達州 與其他幾個州的新法令追著萬向跑，令人挫折，倪頻說，商業脫鉤一旦成為趨勢令人憂心，要去風險的首先必須強化雙方溝通，「去掉脫鉤」(de decoupling)。

倪頻擔任中美總商會22屆年度貿易會議座談主講人時，做了上述表示。他說，萬向美國公司成立於1994年，3、4年前中美旅行人數仍然非常多，但最新的數據顯示，美中航班僅剩以往的十分之一，雙方有限的互動，產生很多的擔憂，更幾乎變成互不了解對方的「陌生人」。

萬向美國負責人倪頻。(特派員黃惠玲／攝影)

「這很令人挫折，2023年突然變成這樣，然而所有基礎理由(fundamental reasons)都沒有改變，但風卻已經往不同的方向吹，倪頻說，「此時挑戰性非常大的，很不容易經營商業」，他也提到，事實上，過去幾天萬向被追著跑，因為佛羅里達州以及其他幾個州的新法令，對其一些投資 進行限制，「你們想要我們怎麼做？這些投資都已經在那裡了，你要我們賣掉或出清？」

倪頻沒有清楚解釋是哪些法令對萬向帶來困擾，但萬向美國在2010年成立了房地產 部門，在芝加哥與美國多州都進行了龐大的房地產投資開發，佛州剛從7月1日起禁止7個國家公民在當地軍事設施的20英里範圍內購買土地、房屋等不動產，這些被點名的國家包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉及敘利亞，其中中國公民的置業限制措施被延伸到全州所有範圍。法律規定，若有當地人向以上7國公民違規出售物業，將會受到重罰。

倪頻在講座中表示，一些問題的發生「如果不是商業的原因，那可能就是政治的原因」，如果企業沒有機會處理這些議題選擇放棄，並不會改變存在的基礎情勢，他說，「對付這股政治風向最好的方法，就是忽視」，因為你無法處理、無法管理，倪頻表示，從好的方面來看「大風終究會過去」。

講座中有人提問，很多人對政客感到挫折，要如何讓美國對中資更有投資吸引力，尤其疫情後已經看不到中資到美國投資的風潮，如何改善？倪頻說，缺乏雙方溝通、理解是目前最大的問題，現在商業界必須眼光放長遠，「而要做好計畫，必須先做好溝通」，如果雙方沒有溝通，就很難繼續。他舉例，之前萬向支持送此間學生到中國，還有增加民間交流等，都是很好強化溝通的方法。

至於最近美歐對華政策「去風險』，不脫鉤」成為熱門議題，倪頻說，脫鉤一旦成為趨勢，將令人非常擔憂，因此要去風險的首要步驟，就是應該強化溝通，去除「脫鉤」，他在8月底將組成美國商業團訪問中國，「建立新的平衡，不能缺少親自到場」，有人對美國國務院對到中國旅行發出風險警告及中國出爐了一些新政策，對訪華行程感到擔心，他說，萬向美國草創初期，定期有FBI人員造訪，「全力配合、不掩飾、透明化，就不會有問題」。