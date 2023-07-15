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密西根湖畔海角點 納入芝加哥官方地標

記者陳曼玲／綜合報導
位在伯納姆公園內的海角點納入芝加哥的官方地標。（芝公園管理局官網）
位在伯納姆公園內的海角點納入芝加哥的官方地標。（芝公園管理局官網）

芝加哥市議會不久前宣布，伯納姆公園(Burnham Park)的海角點(Promontory Point)納入芝加哥的官方地標，包括該地區的石灰岩(limestone)湖岸、海角點展館外部和屋頂，以及其中的景觀設計、小徑、市政環和噴泉，都包括在地標範圍內。

2001年，陸軍工程兵團提議用混凝土取代石灰岩石來保護湖岸地質不受侵蝕，石灰岩護岸的去留便成了爭論的焦點。因為對於喜愛自然又美觀的石灰岩的人士來說，使用混凝土會破壞湖岸景觀，因此居民們為拯救位在南湖畔 (south lakefront)的海角點的階梯式石灰岩牆，而展開長期抗爭。

由於支持者主張保護和保存海角點的石灰岩岸具有歷史意義，但隨著陸軍部隊再次審查湖濱的泥土結構，而考慮混凝土後，海角點保護區組織(Promontory Point Conservancy)和第五區區長哈爾斯頓(Leslie Hairston)開始聯合推動將海角點列入芝加哥地標。

雖然海角點早已被列入國家史蹟，但成為芝加哥地標後，芝加哥的地標委員會有權審查未來任何施工需要的工作許可，這樣一來，海角點可以受到更妥善的維護。

海角點保護協會表示，海角點成為芝市地標後，將會制訂未來施工的標準，包括強調保護、恢復和修復，而不是拆除和更換。

海角點其實是一個人造半島，建於1922年至1939年間，從第54街和56街之間的杜沙伯湖岸大道(DuSable Lake Shore Drive)延伸到密西根湖，由景觀建築師考德威爾(Alfred Caldwell)所設計，上面種有草木花卉，充滿悠閒的自然風格。

每年民眾喜歡從海角點觀賞夏季在海軍碼頭的煙火表演，特別在節日期間，總是吸引大量遊客和南區居民聚集。 該景點附近還有科學與工業博物館和第57街湖灘。

伯納姆公園總佔地約600畝，座落在格蘭特公園以南的芝加哥湖畔。 該公園以芝加哥著名的建築師和規劃師伯納姆 (Daniel H. Burnham)命名，他在1909年發表規劃數個人造島嶼、船港、海灘、草地和遊樂場的南湖濱公園。

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