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皇上皇燒臘東主馬森柱展示40多年的燒味功底　經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只 歡迎預訂

本報芝加哥訊
皇上皇燒臘東主馬森柱展示40多年的燒味功底之經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只歡迎預訂！
皇上皇燒臘東主馬森柱展示40多年的燒味功底之經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只歡迎預訂！

位於芝加哥中國城華埠廣場2148的老品牌餐館皇上皇燒臘（BBQ King House）餐館，提供港式新鮮出爐的燒臘及鹵味等熟食品，還有皇上皇品牌燒豬、燒鴨、叉燒、油雞和鹽焗走地雞以及各式小炒、海鮮大餐等美食全天供應。皇上皇是由前香港五月花大酒樓燒味部燒臘大師傅馬森柱主理，40多年的燒味經驗，以其專業水準、重質重味，誠信經營馳名燒臘、港式燒味及小炒等美食，服務芝加哥社區三十多年，是芝加哥中國城唯數不多的老牌餐館，廣受大眾歡迎，有口佳碑。皇上皇在中國城附近的天一廣場88超市內設有分店。7/4國慶日，皇上皇燒臘東主馬森柱在華埠廣場的餐館前向民眾展示40多年的燒味功底--皇上皇港式碳燒手碌乳豬全只，皇上皇經典品牌美食是您朋友/家庭聚會、店鋪開張喜慶的必備！歡迎預訂。

當天皇上皇東主馬森柱展示的經典品牌之一，明爐廣式烤乳豬，經新鮮加工處理后，用碳火手碌烤制，皮脆肉嫩，美味留齒。使用祖傳秘方制作的招牌貴妃雞也是皇上皇的另一招牌美食。為了保證質量，東主馬森柱會定期前往印州農場，親自挑選上等肥美乳豬、雞鴨等，食品質量安全有保障。皇上皇正宗港式新鮮出爐燒味還包括：鹽焗走地雞、京醬琵琶鴨、明爐燒鴨、北京烤鴨、潮州鹵水鴨、金牌貴妃雞、玫瑰豉油雞、蜜汁叉燒、蜜汁燒肉排、香燒鳳肝、白云鳳爪、鹵水墨魚等系列美食，吸引美中地區八方食客。

享受盛譽口碑的秘制香燒鳳肝也是皇上皇的經典美食，往往到上午11時之前均會被熟悉行情的本地食客們全部買光光，外地游客要品嘗，請趁早！皇上皇經營特色早餐、午市、晚飯，更有港式冷熱飲品、港式鮮果潮流冷飲等，每天上午8點半開門營業，晚上10點關門，歡迎光臨惠顧！地址：2148 S. Archer Ave. Chicago, IL, 60616，電話： (312) 326-1219，網址： www.bbqkingonline.com。

皇上皇燒臘東主馬森柱展示40多年的燒味功底之經典品牌美食：港式碳燒手碌乳豬全只歡...
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