芝按摩店未保存交易紀錄 華人母子認罪

袁洋(由左至右)、周建偉、孫貴蘭。(伊州檢察長辦公室)

在芝城 郊區經營多家按摩店的華人母子孫貴蘭(Guilan Sun，65歲，以下均為音譯)、袁洋(Yang Yuan，34歲)，日前在杜佩琪郡法庭與檢方達成協議，兩人承認犯下「未按伊州 所得稅法保存紀錄」輕罪，接受六天監禁、一年有條件假釋，且禁止在瑞柏經營任何按摩店的判決；但同時檢方也同意撤銷兩人洗錢、銷售性服務的控罪。

根據法院文件，報住奧羅拉市(Aurora)孫貴蘭母子的所得稅指控，是因為他們沒保存「孫式按摩」(Sun Message LLC)的客戶交易帳簿與紀錄。

2022年5月，伊州大陪審團裁定將孫貴蘭、袁洋以及62歲的周建偉(Jianwei Zou)三人起訴，罪名為六項洗錢、三項協助嫖娼罪，周建偉是袁洋的叔叔。在母子兩人認罪後，周建偉部分將在8月28日開庭。

在警察局、調查局與特勤局的通力合作下，瑞柏市警方花了三年調查此案。

法庭紀錄顯示，一名瑞柏市警察發現「孫式按摩」疑在網路刊登賣淫廣告時，因此開展了調查。法院文件稱，按摩店的女按摩師曾主動向佯裝為顧客的警察表示可以發生性行為。為調查案情，警方先後搜索了孫、袁與周姓三人在瑞柏、Wheeling、Buffalo Grove、Lake Zurich、香柏(Schaumburg)、Streamwood、Roselle、Elmhurst持有或經營的八家按摩店。

伊州檢察長在去年6月30日孫、袁與周姓三人逮捕到案。指控三人洗錢的文件指出，這三人從2019年5月24日到2022年5月24日間，在銀行帳戶存入並轉移了至少10萬元的非法收益。

法庭紀錄指出，調查人員主張按摩師就住在按摩店裡，並經常從一家轉到另一個家工作。伊州檢察長在其中一個保險 箱與兩處住宅，共發現了30萬3326元的現金，檢察長目前並提出了沒收這筆款項的申請，這部分仍在審理中。