我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

芝按摩店未保存交易紀錄 華人母子認罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
袁洋(由左至右)、周建偉、孫貴蘭。(伊州檢察長辦公室)
袁洋(由左至右)、周建偉、孫貴蘭。(伊州檢察長辦公室)

芝城郊區經營多家按摩店的華人母子孫貴蘭(Guilan Sun，65歲，以下均為音譯)、袁洋(Yang Yuan，34歲)，日前在杜佩琪郡法庭與檢方達成協議，兩人承認犯下「未按伊州所得稅法保存紀錄」輕罪，接受六天監禁、一年有條件假釋，且禁止在瑞柏經營任何按摩店的判決；但同時檢方也同意撤銷兩人洗錢、銷售性服務的控罪。

根據法院文件，報住奧羅拉市(Aurora)孫貴蘭母子的所得稅指控，是因為他們沒保存「孫式按摩」(Sun Message LLC)的客戶交易帳簿與紀錄。

2022年5月，伊州大陪審團裁定將孫貴蘭、袁洋以及62歲的周建偉(Jianwei Zou)三人起訴，罪名為六項洗錢、三項協助嫖娼罪，周建偉是袁洋的叔叔。在母子兩人認罪後，周建偉部分將在8月28日開庭。

在警察局、調查局與特勤局的通力合作下，瑞柏市警方花了三年調查此案。

法庭紀錄顯示，一名瑞柏市警察發現「孫式按摩」疑在網路刊登賣淫廣告時，因此開展了調查。法院文件稱，按摩店的女按摩師曾主動向佯裝為顧客的警察表示可以發生性行為。為調查案情，警方先後搜索了孫、袁與周姓三人在瑞柏、Wheeling、Buffalo Grove、Lake Zurich、香柏(Schaumburg)、Streamwood、Roselle、Elmhurst持有或經營的八家按摩店。

伊州檢察長在去年6月30日孫、袁與周姓三人逮捕到案。指控三人洗錢的文件指出，這三人從2019年5月24日到2022年5月24日間，在銀行帳戶存入並轉移了至少10萬元的非法收益。

法庭紀錄指出，調查人員主張按摩師就住在按摩店裡，並經常從一家轉到另一個家工作。伊州檢察長在其中一個保險箱與兩處住宅，共發現了30萬3326元的現金，檢察長目前並提出了沒收這筆款項的申請，這部分仍在審理中。

伊州 芝城 保險

上一則

遭持槍搶劫 肯州25歲教師命喪華府

下一則

亞城宵禁法放寬父母及監護人罰則

延伸閱讀

張曉寧涉殺律師 精神鑑定正常、罪證確鑿…法官建議認罪

張曉寧涉殺律師 精神鑑定正常、罪證確鑿…法官建議認罪
辦不成共諜又生出洗錢 向心：滯台4年奇幻司法之旅

辦不成共諜又生出洗錢 向心：滯台4年奇幻司法之旅
伊州新法 不准拒絕租售房給無證客 看法兩極

伊州新法 不准拒絕租售房給無證客 看法兩極
灰狗巴士伊州70號公路連環撞 3死14傷

灰狗巴士伊州70號公路連環撞 3死14傷

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)

疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

2023-07-06 15:18

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡