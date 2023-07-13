我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

芝海軍碼頭無人機燈光秀 7/15首度登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
海軍碼頭歡慶107歲生日與全國冰淇淋月，將推出無人機燈光秀與免費享用冰淇淋。(海軍碼頭臉書 )
海軍碼頭歡慶107歲生日與全國冰淇淋月，將推出無人機燈光秀與免費享用冰淇淋。(海軍碼頭臉書 )

芝加哥海軍碼頭今年邁入107歲，為迎接生日將在本周六(15日)的煙火施放前，推出該碼頭有史以來第一場無人機燈光秀。

海軍碼頭表示，無人機表演時間為15日晚間9時45分，煙火則會在10時施放。這場無人機表演的主題為「冰淇淋」，長約10分鐘的冰淇淋空中動畫，剛好慶祝7月份的國家冰淇淋月，而16日是國家冰淇淋日，也是海軍碼頭的生日。

海軍碼頭表示，當天將有300架每分鐘轉速超過2萬的無人機將打造無人機燈光秀，最後天空將出現「足夠覆蓋整個城市街區，且可掃描的QR碼」壓軸，屆時只要拿出手機往天空掃碼，將可獲得連鎖超商Jewel/Osco的冰淇淋特別優惠。

海軍碼頭總裁兼執行長加德納(Marilynn Gardner)說，海軍碼頭的107歲生日慶祝會將成為結合現代與古典的活動，古老的煙火藝術與精心設計的科技無人機燈光秀，展現海軍碼頭百年來歷久彌新的價值與吸引力。

贊助這場慶生會的廠商Blue Bunny和Halo Top，將從15日下午1時到3時舉辦免費冰淇淋社交活動，地點在海軍碼頭內的Polk Bros Park，現場提供Bomb Pop、Blue Ribbon Classics、Halo Tops、Blue Bunny等品牌的冰淇淋享用。

Blue Bunny和Halo Top的製造商威爾斯企業(Wells Enterprises)首席商務官拉美席(Santhi Ramesh)表示，回饋支持社區是該企業文化的一部分，很高興與海軍碼頭合作，提供免費冰淇淋。

超商 芝加哥

上一則

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

下一則

得來速提款遭劫 青年槍殺2搶匪 屬自衛警不提控

延伸閱讀

烏克蘭：基輔市連夜遇襲 一整夜擊落11架俄軍無人機

烏克蘭：基輔市連夜遇襲 一整夜擊落11架俄軍無人機
這5家連鎖速食店的冰品 不是真正「冰淇淋」

這5家連鎖速食店的冰品 不是真正「冰淇淋」
冰淇淋、霜淇淋分不清？ 5速食店甜筒聖代 不是「真正冰淇淋」

冰淇淋、霜淇淋分不清？ 5速食店甜筒聖代 不是「真正冰淇淋」
這5家連鎖快餐店的甜筒聖代 不是真正冰淇淋

這5家連鎖快餐店的甜筒聖代 不是真正冰淇淋

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)

疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

2023-07-06 15:18

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群