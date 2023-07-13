芝海軍碼頭無人機燈光秀 7/15首度登場

海軍碼頭歡慶107歲生日與全國冰淇淋月，將推出無人機燈光秀與免費享用冰淇淋。(海軍碼頭臉書 )

芝加哥 海軍碼頭今年邁入107歲，為迎接生日將在本周六(15日)的煙火施放前，推出該碼頭有史以來第一場無人機燈光秀。

海軍碼頭表示，無人機表演時間為15日晚間9時45分，煙火則會在10時施放。這場無人機表演的主題為「冰淇淋」，長約10分鐘的冰淇淋空中動畫，剛好慶祝7月份的國家冰淇淋月，而16日是國家冰淇淋日，也是海軍碼頭的生日。

海軍碼頭表示，當天將有300架每分鐘轉速超過2萬的無人機將打造無人機燈光秀，最後天空將出現「足夠覆蓋整個城市街區，且可掃描的QR碼」壓軸，屆時只要拿出手機往天空掃碼，將可獲得連鎖超商 Jewel/Osco的冰淇淋特別優惠。

海軍碼頭總裁兼執行長加德納(Marilynn Gardner)說，海軍碼頭的107歲生日慶祝會將成為結合現代與古典的活動，古老的煙火藝術與精心設計的科技無人機燈光秀，展現海軍碼頭百年來歷久彌新的價值與吸引力。

贊助這場慶生會的廠商Blue Bunny和Halo Top，將從15日下午1時到3時舉辦免費冰淇淋社交活動，地點在海軍碼頭內的Polk Bros Park，現場提供Bomb Pop、Blue Ribbon Classics、Halo Tops、Blue Bunny等品牌的冰淇淋享用。

Blue Bunny和Halo Top的製造商威爾斯企業(Wells Enterprises)首席商務官拉美席(Santhi Ramesh)表示，回饋支持社區是該企業文化的一部分，很高興與海軍碼頭合作，提供免費冰淇淋。