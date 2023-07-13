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灰狗巴士伊州70號公路連環撞 3死14傷

特派員黃惠玲／綜合報導
灰狗巴士連續撞上停放休息站坡道的三輛卡車，車體嚴重毀損。(美聯社)
灰狗巴士連續撞上停放休息站坡道的三輛卡車，車體嚴重毀損。(美聯社)

伊利諾州警察廳表示，一輛灰狗巴士12日凌晨在伊利諾州靠近聖路易(St. Louis)地區發生嚴重車禍，目前已知至少有三人死亡、14人受傷。

事故發生在凌晨1時54分，地點在聖路易附近的70號州際公路銀湖休息站(Silver Lake Rest area)坡道。

伊州警方表示，這輛巴士當時正沿著70號州際公路向西行駛，撞上了停在銀湖休息站出口坡道上的三輛商用車。

警方說，巴士上有三人不幸死亡，另至少有四人傷勢嚴重被空運到地區醫院，還有10人被救護車送往醫院，三輛商用車則無人傷亡。

伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。(推特截圖)
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。(推特截圖)

灰狗巴士隨後發表一份聲明表示，「我們確認了今天早上發生了一起事件， 編號1675的灰狗巴士，在從印第安納波利斯開到聖路易的途中發生車禍，包括司機在內的多名乘客已送往醫院。我們最關心的是確保我們在此時照顧好我們的乘客和司機。 我們正在與地方當局密切合作，在此同時已經派了一輛救援巴士到事發地點接送其他乘客。」

根據車禍現場的影片顯示，嚴重受損的巴士右前方卡在一輛連結卡車後方，巴士的右側車體幾乎全毀，第二輛卡車似乎與巴士的右側後面部分接觸，而第三輛卡車則撞上第二部卡車的後半部。

灰狗巴士發言人奧古尼克(Mike Ogulnick)說，該部巴士原本預計凌晨2時20分抵達聖路易，車上包括司機一共有30人。

為配合事故調查，I-70州際公路哩程標28和24間的西向車道，在車禍發生後僅開放最左側一條車道通行。

伊利諾州 伊州

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