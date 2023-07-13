芝加哥6處可負擔公寓 月租不到600元

在芝加哥 地區要租住可負擔得起的房屋，長期以來都是一個大問題，許多低收入 家庭因此面臨著無力維持住房的壓力，尤其租金 越來越高，更讓一些失去工作或家庭變故的民眾難以負擔。房產分析業特別整理了六處每個月租金不到600元的平價公寓，供正在找房或考慮換便宜房屋者參考

芝城目前公寓的平均租金每月約2215元，而該市租屋市場缺乏可負擔租屋物件，是造成市民無家可歸的主要原因之一，特別是在面臨財務困難時，必須能夠找到預算友好的租賃選擇。

以下6個芝加哥地區的公寓，租金非常實惠，平均月租均低於600元。

1、6246 S. King Dr. ：

位於芝加哥市，這處房產擁有小型單間公寓，每月租金低至550元，這費用還包括水費、暖氣、下水道和垃圾清除費。該大樓還設有洗衣設施和保全監控。

2、阿爾湯馬斯耆老公寓(Al Thomas Senior High Rise)：

位於印第安納州蓋瑞市(Gary)，這棟建築專門提供低收入老人居住，大樓有單間公寓、一居室和兩居室單元的房型，價格均為每月200元，具體房租由住戶收入多寡決定。該住屋一人之家的年收入不能超過3萬5460元。

3、CASA公寓：

位於伊州瓦其根市(Waukegan)，這棟公寓的單間住房，每月租金低至560元，且包括了水電、瓦斯的費用，大樓設有洗衣設施、高速連網、保全監控等。

4、海德公園海灘(Hyde Park Beach)公寓：

位於芝加哥市，小型單間公寓租金及公用事業費用，每月最低570元，該大樓並提供高速連網、洗衣設備與門衛。

5、石頭瀑布公寓(Stone Falls)：

位於芝郊區朱麗葉市(Joliet)，該住房是芝加哥郊區一處經濟實惠的租賃選擇，偶爾會有單間公寓，每月價格低至589元。設施包括洗衣設施、及便利的公共交通等。

6、1536 E. 83rd Place公寓：

位於芝市南區，這家經濟實惠的公寓提供單間房的選項，每月租金600元，還包括水、暖氣、垃圾清除和下水道處理費。