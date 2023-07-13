伊州新法 不准拒絕租售房給無證客 看法兩極

伊州明年開始，禁止房東拒絕出租或出售物業給無證移民。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州議會通過一項法案，從明年1月1日開始，該州房東或物業主將不准拒絕租屋或售屋給無證移民 。有關這項將無合法居留身分移民也受到租售房產保護的條款，已經加列到伊州 人權法案(Illinois Human Rights Act)。

自去年8月至今，超過1萬1000名來自中美洲、南美洲的移民，在德州安排下乘坐巴士從美國邊境抵達伊州(主要都在芝加哥)。

俄亥俄州共和黨籍的國會參議員萬斯(J.D. Vance)之前公開表示，大規模移民將對住房成本帶來影響。他說，「當你必須為1000萬個不應該在這裡的人提供住房時，這會對房價產生什麼影響，尤其利率已經達到頂峰的情況下，將進一步推高住房成本。」

鄰里建物業主聯盟(Neighborhood Building Owner's Alliance)的格拉瑟爾(Michael Glasser)對此說法不表認同，他說，在這波大批移難民湧入美國的特殊危機前，一直都有不少移民抵達美國，根據過去經驗，美國有能力吸收這些人，「所以我不擔心新的法規會造成房租或房價大幅上漲」。

伊利諾州的平均房屋月租金為1795元，芝加哥地區的平均月租則約2000元。

格拉瑟說，解決移民危機和住房問題的一個可能方法是讓他們在房地產行業工作，「我們這個行業的許多人都對具勞動力和有熟練勞動力者非常感興趣，他們可以負責我們的一些維護、油漆和景觀美化工作。」

除了最新的無證移民租房、購屋新規外，伊州對於無合法居留身分移民的照顧向來大方，包括州長普立茲克不久前才簽署通過另一項新法，允許向無證移民核發可作為身分證明的伊州駕照。

不過，伊州推出的無證移民醫療白卡福利，最近在經費短絀的壓力下，已經做了大幅度的刪減。

伊州2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民可獲得類醫療白卡」服務，原本2021年把最低年齡要求降到55歲，2022年又進一步在議會與州長支持下，擴大實施到只要年滿42歲的伊州居民，無論是否具有合法居留身分，均可申請上述醫療福利。

然而持續飆漲的成本，迫使伊利諾州州長普立茲克領導的政府日前宣布，現行針對65歲以下無證移民提供的類白卡醫療保險 (Medicaid-like)，7月起暫時取消，同時對65歲及以上沒有合法居留身分的移民醫療保險設限。普立茲克在今年2月提出的預算草案中說，暴增的醫療成本，已經超出該州預算可負擔範圍。