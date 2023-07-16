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芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業88折

本報芝加哥訊
芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業，新張期間所有美髮服務 88 折優惠！
芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業，新張期間所有美髮服務 88 折優惠！

地址位於芝加哥中國城 2230 S. Archer Ave., Chicago, IL. 60616（唐人街多樂餐廳旁邊）的 Yun Ping Spa 是首家漢壽人經營的專業髮型設計屋，Yun Ping Spa 已於7月1日隆重開業。該專業髮型設計屋由包括資深髮型設計師楊小姐、阿勇師傅和亮老等從業美髮二十年經驗的資深髮型設計師專業團隊主理，精湛的技藝，貼心的服務，純正的鄉音，輕松的氛圍絕對是您最佳的選擇！讓我們在火辣的7月相約在此，期待您的光臨！新張期間所有美髮服務 88 折優惠！聯繫電話：（312）225-3001或楊小姐（312）823-8018。

 Yun Ping Spa 專業髮型設計屋服務項目和價格包括：小孩剪髮 $18，男士洗/剪 $20，女士洗/吹 $15，女士洗/剪/吹 $30，拉直（$168起、$208、$388），染髮（$88起、$128、$168、$198），金頭退色（$100起、2次$150、3次$200），冷燙（$88起、$118、$198），熱能燙髮（$168起、$208、$308、$398），挑染$88起，營養護髮倒膜（$128、$168），焗營養油（$50-80），黑發油（$48起、$88、$128），水療  $68帶頭部按摩。更多的美髮服務及價目歡迎致電洽詢：（312）225-3001或楊小姐（312）823-8018，歡迎光臨 Yun Ping Spa，地址：2230 S. Archer Ave., Chicago, IL. 60616（唐人街多樂餐廳旁邊），一周七天營業，時間：9：00am-9：00pm。

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