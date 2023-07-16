劉立斌中醫疹所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務

劉立斌中醫疹所接受醫療保險。

劉立斌中醫師來自一個行醫世家，經過中國中醫藥大學的學習，他在中國已從事醫學 工作超過二十年，治愈了許多病患，具有豐富的臨床經驗和高超的醫術。目前他在芝加哥 西郊開設中醫診所，旨在為當地的病患提供更迅捷有效的醫療服務。

作為一名擁有多年臨床經驗的醫師，劉立斌擅長治療各種痛症、疑難雜症和急慢性疾病等。他主要採用純中醫療法來治療這些疾病。對於各種痛症和疑難雜症，他使用針灸、推拿、刮痧、拔罐、刺絡等傳統中醫療法進行治療。這些療法以從病根源入手，治本治根的方式，與現代西醫療法有所不同。因此，中醫治療的特點是從源頭著手，不僅治標，更要治本，因此療效可能比西醫較慢。

近期，劉立斌醫師在治療一位疑似漸凍症的80歲老奶奶上獲得了顯著成效，彰顯了他對病人細心照料和責任感的特點。這位病人原本只被診斷活不過兩個月，四肢幾乎癱瘓，言語和吞嚥困難，嚴重時甚至影響呼吸。但在服用劉醫師開的中藥免煎顆粒後，病情得到了改善，痰液減少，呼吸恢復正常，她已經活了超過兩年。

劉立斌醫師還向大家簡要介紹了中藥免煎顆粒與傳統中藥的區別。他解釋說，中藥免煎顆粒是一種新型的中藥劑形式，選用傳統中藥配方，通過現代高新技術提取、分離、濃縮、製粒、乾燥而成。它與傳統中藥片劑一樣，可以根據病情進行適當的劑量調整。

中藥免煎顆粒具有穩定可控的優點，方便進行自動或半自動化調配、攜帶和服用。最大的優勢在於省去了煎藥的繁瑣過程，對於不懂如何煎煮中藥、沒有煎藥工具、煎藥時間有限或正在外地的病人尤其適合使用。

劉立斌中醫師的診所位於1240 Iroquois Ave.，Suite #510，Naperville IL 60563，靠近希林社區中心和Costco對面的馬路。診所每週開放七天，營業時間為早上9:00至下午6:00。如果您需要中醫方面的幫助或者預約劉醫師的診療，請撥打312-619-0439聯繫他的中醫診所。劉醫師接受各種醫療保險 。