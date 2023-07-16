撰寫宣傳報道首次免費　世界日報助力工商客戶推廣業務

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作為芝加哥地區的主要媒體之一，芝加哥世界日報擁有廣泛且明確的市場營銷渠道，為您的業務發展提供有力的支持。我們的市場藍圖結合了對工商業市場的深入洞察，為您的業務推廣提供明確的方向和策略。

現在，我們向所有工商客戶提供一次免費的宣傳報道撰寫服務，讓您有機會體驗我們的專業水準。此後，我們的正式收費為每次報導216美元，其中包含多個媒體平台的報道，包括電子報、網站報導、收費報和免費報。

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