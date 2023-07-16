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新榮 Skokie 超市 提供一站式的購物服務歡迎光臨

本報芝加哥訊
新榮 Skokie 超市提供一站式的購物服務，歡迎光臨！
新榮 Skokie 超市提供一站式的購物服務，歡迎光臨！

位於芝加哥北郊 5312 Lincoln Ave., Skokie IL 60077 的新榮超市 Skokie（Sun Wing Skokie Market）分店將於 7/4 盛大試業。全新開業的新榮 Skokie 超市佔地超過1.5萬尺，商品樣樣齊全，提供一站式的購物服務，60個停車位的大型免費停車場，歡迎各界光臨指導！鉅惠來襲，禮惠全城， 歡迎光臨！

新榮 Skokie 超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品和零食，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，且物美價廉！新榮超市擁有一萬五多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您享受舒心的購物樂趣，到新榮 Skokie 超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。新榮 Skokie 超市是您購物的最佳選擇！

新榮 Skokie 超市交通便利，地處眾多中國人聚居的芝加哥東北面的 Skokie，大大方便了一些每週前往芝加哥中國城購物買菜的、廣受 90/94 號高速堵車之苦的當地居民，到新榮 Skokie 超市購物買菜，省時省錢。歡迎光臨新榮 歡迎光臨新榮超市，地址：5312 Lincoln Ave., Skokie IL 60077，營業時間：一周七天營業 （9 am - 8 pm），詳情請致電：（312）714-9788。

新榮 Skokie 超市提供一站式的購物服務，歡迎光臨！
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