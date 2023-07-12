護照遲等不到 國會議員辦公室可幫忙

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

申請美國護照時間因人力及相關因素大幅拉長，導致許多民眾今夏出國旅遊計畫受阻，伊利諾州國會議員辦公室也接到翻倍增加的護照求助電話，多位眾議員 呼籲，已有護照者請馬上檢查有效日期，如逾期立刻送出更新申請；首次申請護照者更應儘早送件。

伊州 海嵐公園市(Highland Park)地區的國會眾議員施奈德(Brad Schneider)表示，今年上半年他的辦公室已經收到至少600通與護照核發相關的求助電話，比去年一整年的來電數量280通高出一倍多。伊州另一位艾文斯頓市(Evanston)地區的國會眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)今年上半年也已經處理了875件護照求助案件，比去年整年的495件增長超過43％。

施奈德說，在經歷了兩年多的新冠疫情後，許多人恢復到國外旅行，「我對大家的建議是，現在就檢查你的護照到期日，如果有旅行需要盡快送出護照更新申請，假使為首次申請護照，更不要拖延，馬上遞交申請」。

要避免今年夏季遇上護照恐慌(passport panic)，議員們提出以下七大建議：

向選區國會議員尋求協助：

施奈德說，他的辦公室協助解決了超過95％的護照問題求助，包括幫忙安排實體會見護照官員；夏考斯基辦公室表示，由於今年全國的護照核發時間均拉長，一旦發現護照申請或更新有問題，越早向國會辦公室尋求幫助越好，這樣負責人員才能盡可能爭取時間提供協助。

要對護照等待時間做最壞的打算：

夏考斯基辦公室表示，假使在國務院 官網顯示要等待10到13周時間才能收到護照，那麼在制訂旅行計畫時，建議以13周規畫行程；加急服務7到9周，則應以9周為規畫基礎。

把遞送時間列入考慮：

國務院指出的處理時間，並不包括郵寄護照，一般護照印出來郵寄到申請者家中，大約還需要兩周，制訂旅行計畫時別納入考慮，申請者如果不想等，可支付19.53元選用一到兩天的快遞服務。

避免使用第三方護照加急公司：

國會議員辦公室稱，這些私人公司有時會宣傳可以加快護照申請，但往往會收取高額費用，國務院已經警告，這些公司無法加快護照進程。

查看預定前往國家對護照有效期的具體要求：

一些國家會要求護照有效期必須在旅行出發日後的幾個月內有效，有的可能會要求到6個月有效，有民眾持在兩個月就無效的護照到達機場，才發現要前往國家要求護照有效期為6個月而無法登機。

如旅行與生死緊急情況有關，可申請特別服務：

包括居住在另一個國家的直系親屬死亡、即將死亡或病危等情況時，可持相關證明緊急預約護照辦理，夏考斯基辦公室表示，曾有選民上午8時30分致電求助父親在以色列過世，透過辦公室安排9時30分的護照緊急預約，順利當晚搭機前往以色列。

紐約、檀香山、波多黎各、艾爾帕索(El Paso)也有機會預約實體申辦護照：

這些地方有時可以找到申請護照實體辦理的預約時間，但記得考量前往成本再成行。