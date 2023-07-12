擴大戶外用餐啟動 芝克拉克街封至10月底

克拉克街部分路段，即日起封街供餐館作為戶外用餐場地。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市克拉克街(Clark St.)的部分路段，將從即日起關閉到10月底，以便讓附近餐館擴大戶外用餐服務。

葛蘭德大道(Grand Ave.)到肯茲街(Kinzie St.)間的克拉克街，從11日起關閉到10月31日，東西向街道包括格蘭德大道、伊利諾街、哈博德街(Hubbard St.)及肯茲街將繼續對車輛開放。

上述關閉的克拉克街路段，將保留一條長15呎的通道供行人、單車進出，緊急車輛也可通行。這段街區的10多家餐廳，都可以把餐桌、餐椅置放街上供顧客用餐。

芝市的戶外用餐計畫由運輸局、商業事務與消保局負責管理。

芝市議會早在6月初通過「戶外用餐永久化」的條例，該法依照芝市長強森提出的更新版本，取消簡化的自動更新執照程序，要求每年需獲得當地區長簽字確認，同時只有「現場」吃或飲用的食物零售攤有資格獲得擴大戶外用餐許可證。

此外，酒吧也可以設置戶外餐桌，也可經營人行道上的咖啡 廳，但前提是他們必須本來就允許提供餐點服務，新版方案取消了「申請路邊車道許可證的企業，必須沒有資格開設人行道咖啡館」的規定。

如果該街區原有三家餐廳申請戶外用餐，而其中有一家途中停止戶外服務，另外兩家也可以繼續在戶外用餐至該季節結束。