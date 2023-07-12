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泰勒斯芝城演唱會 4.4萬間客房入住破紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥報導

儘管芝加哥市的酒店仍未跟上伊利諾州其他地區的全速復甦，但根據芝加哥觀光局(Choose Chicago)統計顯示，美國歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)6月初在芝加哥士兵球場(Solider Field)推出的三場「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，為芝市酒店創下超過4.4萬間客房入住的歷史新高紀錄。

觀光局表示，6月2日、3日、4日的周末，芝加哥的酒店入住率打破了最高紀錄，主要歸功於連續三場的泰勒斯演唱會，還有市中心的一些活動，包括 2023 年詹姆斯畢爾德頒獎典禮、大型醫學會議，均帶來不少入住人潮。

觀光局稱，該周末芝加哥酒店客房共有4萬4000間有顧客入住，這也是芝城有史以來的最高住房率，估計這波酒店入住率，為飯店帶進3900萬元的收入。

至於甫結束的納斯卡街頭賽車(NASCAR)的酒店住宿率，仍與泰勒斯演唱會帶來的人潮有一段距離，觀光局表示，7月份芝加哥將陸續還有碧昂斯 (Beyoncé)、英國歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)、布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)等多場大牌演唱會，8月份則有Lollapalooza大型音樂節會等活動，預計住房率也將所有表現。

芝加哥 觀光 醫學

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