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伊州酒店營收 近12月達3.8億 創史上新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州酒店業過去12個月的營收創下歷史新高，到訪包括芝市在內的伊州各地旅客數也明顯增長。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州酒店業過去12個月的營收創下歷史新高，到訪包括芝市在內的伊州各地旅客數也明顯增長。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的酒店業在過去12個月的財年收入，達到3億8000萬元，打破了新冠疫情前的紀錄，這也是旅遊業正在復甦的最明顯跡象之一。

伊州州長普立茲克10日表示，「我們的旅遊業復甦了，而且正在蓬勃發展」，根據伊州最新報告，2022年有超過1億1100萬人到訪伊州，消費金額逾440億，其中旅客總署比2019年高出1400萬名，消費金額也比2019年多了120億元，兩者增長幅度均超過九成。

伊州商務廳表示，剛結束的財年，伊州酒店營收寫下歷史新高，主要歸因於人們在疫情後都想要出去走走、看看該州的景點，此外，伊州積極促進旅遊業的活動也對此佳績有所貢獻，伊州為了促銷觀光，特別邀請了伊州女演員林奇(Jane Lynch)拍攝了三部以鄰州州民為目標的旅遊促銷影片。

普立茲克說，旅遊業的飛速成長，意味著有數以百萬計的遊客探訪伊州城鎮，同時也對當地小企業與經濟給予支持。

旅遊業蓬勃發展的最大受益者是酒店業，過去12個月內的收入達到3.08億元的歷史新高；不到三年前，酒店市場因新冠疫情爆發，幾乎陷入癱瘓。

伊州酒店住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)主席賈克伯森(Michael Jacobson)說，「目前全伊州旅遊業的景況雖然令人樂觀與興奮，但在芝加哥並沒有像伊州其他地方那樣恢復正常且創造新高」。

預測顯示，芝加哥市的酒店業預計要到2025年，才能完全脫離疫情影響恢復正常，不過，州府新發布的數據報告加上對今年夏季天氣不錯的期待，旅遊業都感覺到市場回春在望。

芝加哥市北密西根購物大道的「壯麗一英哩協會」(The Mag Mile Association)表示，該地段遊客人數比一年前增加了5％，幾乎回到了疫情前的水平，其中來自國際的旅客占了很大一部分，協會主席費達克(Justine Fedak)說，「我們確實現在在這個街區聽到比以往更多不同的語言，也再次看到持不同證件與行李的人們走在北密大道，這個景象令人感動」。

伊州 疫情 芝加哥

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