印州卡梅爾國慶遊行 華美協會獲最佳服飾

印州華美協會今年有160人參加卡梅爾市的國慶大遊行。(印州華美協會提供)

印第安納州 卡梅爾市(Carmel)日前舉行盛大國慶遊行，「印州華美協會」組織了160人的龐大隊伍共襄盛舉，結合民族服飾、武術陣容以及華裔 櫻花公主的協會隊伍，並獲得本屆遊行最佳服飾大獎。

印州華美協會成立於1973年，是由本地華裔及各個族裔組織而成的一個非營利文化社團。多年來受邀參加卡梅爾國慶遊行，已經成為該協會的年度盛事，協會今年聯合了著名的「凌氏武術隊」和「印城中華藝術團」共襄盛舉。

印州華美協會今年有160人參加卡梅爾市的國慶大遊行。(印州華美協會提供)

當天遊行聯合隊伍分別先由「華美協會」、「凌氏東方武術館」以及印城「中華演藝團」三個團體成員手執橫幅引領開道，接著由獲得「2023印第安納州櫻花公主」華裔Jasmine Hsu，搭乘敞篷車緊跟在後，身潔白色典雅服飾的櫻花公主，獲得許多圍觀民眾喝采。

「2023印第安納州櫻花公主」華裔Jasmine Hsu參與卡梅爾國慶遊行。(印州華美協會提供)

中華演藝團的天使 舞蹈與舞獅隊，在活動司令台前表演了約1分鐘的精彩節目，融合了民族與文化特色的演出，成為當天矚目焦點。天使舞蹈隊由高惠玲老師帶领，一群舞者穿上亮麗民族服飾，沿路載歌載舞，贏得了群眾熱烈掌聲。

印州華美協會的醒獅表演吸睛。(印州華美協會提供) 印州華美協會的舞蹈演出大受歡迎。(印州華美協會提供)

充滿隨後喜慶味的花車出場時十分吸睛，主辦單位今年特別邀請本地著名沖繩鼓隊在花車上演出，十隻五顏六色的大小舞獅，隨著鼓鑼喧天翻騰，氣氛熱烈。凌氏武林高手雲集，敏捷伸手的表演，讓這支隊伍所到之處，歡呼聲不斷。

國慶遊行大會今年選出最佳服飾隊伍，印州華美協會勇奪冠軍。華美協會對所有參與朋友表達感謝，協會表示，今年參與國慶遊行的人數反應熱烈，約有160人，而且很多都是全家出動，每人手持美國國旗，隊伍浩浩蕩蕩。