芝加哥車輛貼紙罰款 逾250元可訴訟退款

針對芝市汽車貼紙(City Sticker)與其他罰款違法的指控，5日獲得庫克郡巡迴法院法官批准，全案可以集體方式提出訴訟。從2010年1月1日至今，凡收到市府發出的車輛貼紙罰款額或已繳交罰款超過250元者，都可以參與該項訴訟並拿到退款。

該訴訟指控芝加哥 市府向車主開出的罰單加上逾期費高達400元，超出了法規最高不得超過250元的罰款規定，原告律師計畫要求法官將所有超過法定上限的罰金，都必須退還給車主。

目前看來看來任何必須支付此類罰款者，都可以因為這起訴訟而拿回多付的金額。 律師表示，退款金額可能高達數億美元，估計可能有數千名車主有資格加入獲法官允許的集體訴訟。

芝城一名車主謝爾頓(Rodney Shelton)說，他買下了祖母的車子想給兒子開，但車子需要大整修，所以暫時停在朋友的私人停車場上，然而在2015年間，朋友發現該部車輛放滿了77張罰單，原因是他沒有貼上芝加哥市的汽車貼紙，他表示，罰單加上所有費用，他竟然因此積欠市府2萬元。

謝爾頓說，法律規定不能進入私人財產，儘管該地點是開放空間，市府這樣做是不對的。律師左爾納(Jacie Zolna)表示，謝爾頓的案件已經被認定可以參加集體訴訟。律師說，有的人只要收到一兩張這樣的罰單，就會產生很多麻煩，因為他們付不起錢，然而無力繳交的罰單會導致他們的車子被市府拖走，有的人甚至因此丟了工作。

左爾納表示，大多數罰款超過250元的人，都是因為沒有貼上城市貼紙而被罰。左爾納說，通過這起訴訟發現，市府不僅對低收入 社區的少數族裔開罰單，而且對這個群體開出的罰單金額也超過法律規定的上限。

謝爾頓說，他希望能拿回他已經繳付的部份罰款，在這次事件中，他因為駕照 被吊銷而差點失去工作，還不得不申請破產以拿回駕照。

律師表示，從2010年到現在，任何拿到市府開出罰單或已繳納罰款超出250元者，都將可以參加集體訴訟，符合資格者目前不需要採取任何行動，預計這些人今年下半年會收到一份通知，告知下一步應採取哪些措施，才能從市政府拿回超額繳交的停車罰款或罰單。