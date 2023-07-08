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芝多名警察涉與無證客不當性接觸 疑致1青少女懷孕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

從去年8月至今，由德州送到芝加哥的尋求庇護無證移民已經累計達1萬1000多人，芝市府也已經耗費超過1億元照顧與安置這些移民，然而在此同時卻傳出警察與暫居在芝加哥警局的移民發生性關係，甚至導致青少女懷孕的案件，芝加哥警方6日證實，正在調查有關一群警官與新抵達移民發生不當性接觸的指控。

消息指出，一名派往奧格登區(Ogden District)警局，負責朗代爾(Lawndale)和小村(Little Village)的警員，被指控使一名十幾歲女孩懷孕。其他還有多名警官也被指控與移民發生性行為。

警局發言人表示，芝警局內部事務部門和該市警察問責民事辦公室正在調查所有控訴。警局官員不願透露是否有任何警察因此被剝奪了警察權力，也沒有透露涉及這名青少女的指控是否已提交庫克郡檢察官。警察問責機構COPA則沒有對此發表回應。

芝加哥一直努力在為新抵達的無證移民尋找足夠的住所。但在新的收容所還沒有定案前，數百名移民不得不暫時安置在警察局的地板過夜。為了緩解警局收容的壓力，芝市已經轉向其他地點設立臨時庇護所，例如威伯爾萊特學院(Wilbur Wright College)。

芝市開設臨時庇護所的計畫，遭到了包括南岸(South Shore)在內的一些社區居民抗議，南岸地區的反對者表示，市府應該把這些資金去幫助像南岸區這種經濟發展欠佳的區域。

芝加哥市市長強森的團隊，正在計畫開設五座新的庇護所，估計總共可容納近2500人，同時也將在社區高中Roberto Clemente Community Academy High School (1147 N. Western Ave.)，設立一處移民歡迎中心。

強森發言人談到涉及警方的指控時表示，該市非常重視這些指控，也很關切以及所有居民和新來者的照顧和福祉。

大多數抵達芝加哥的尋求庇護者來自委內瑞拉，其他也有來自哥倫比亞、厄瓜多爾、尼加拉瓜、秘魯、洪都拉斯、墨西哥、薩爾瓦多、俄羅斯、古巴、安哥拉和多明尼加等國家的移民。

移民 警察 芝加哥

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