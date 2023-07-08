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芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業

本報芝加哥訊
芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業。
芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業髮型設計屋隆重開業。

芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 重磅來襲！地址位於芝加哥中國城 2230 S. Archer Ave., Chicago, IL. 60616（唐人街多樂餐廳旁邊）的首家漢壽人專業髮型設計屋（Yun Ping Spa）7月1日隆重開業。該專業髮型設計屋由楊碧榮親自率領的頂尖專業髮型設計團隊：包括從業經驗十五年的資深髮型設計師楊碧榮（312）833-8018，及從業20年經驗的資深發型設計師劉勇（312）459-8855和也是從業20多年經驗的資深髮型設計師黃建軍（亮老）電話（312）459-8885 等主持。精湛的技藝，貼心的服務，純正的鄉音，輕松的氛圍絕對是您最佳的選擇！讓我們在火辣的7月相約在此，期待您的光臨！

Yun Ping Spa 專業髮型設計屋服務項目和價格包括：小孩剪髮 $18，男士洗/剪 $20，女士洗/吹 $15，女士洗/剪/吹 $30，拉直（$168起、$208、$388），染髮（$88起、$128、$168、$198），金頭退色（$100起、2次$150、3次$200），冷燙（$88起、$118、$198），熱能燙（$168起、$208、$308、$398），挑染$88起，營養護發倒膜（$128、$168），焗營養油（$50-80），黑發油（$48起、$88、$128），水療染 $68帶頭部按摩，更多的價目及服務，歡迎致電洽詢：專業髮型設計師楊小姐（312）833-8018/劉勇師傅（312）459-8855和亮老師傅：（312）459-8885。

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芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業發型設計屋隆重開業！設備...
芝加哥唐人街 Yun Ping Spa 首家漢壽人的專業發型設計屋隆重開業！設備齊全，歡迎光臨。
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