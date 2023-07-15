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美亞健康協會提請注意 您的白卡會被取消嗎

本報芝加哥訊

白卡（Medicaid），是伊州政府向低收入居民提供的醫療保險。在疫情期間，除非自己主動取消，即使收入超標，伊州政府沒有取消任何人的白卡，也沒有向只有白卡而沒有糧食券人發出白卡續期信。

每個人收到白卡續期信的時間不同！現在疫情的緊急狀態基本結束，伊州政府從5月底開始分批寄出白卡續期信。一般會給30天的時間完成續期。如果在規定時間內白卡辦公室沒有收到續期表或經審核判定不符合白卡資格，白卡辦公室從截止期15天后（6月中旬開始）會向不符合白卡資格的人寄出白卡取消的通知信。如果因故錯過截止日期，您還是應該在截止期后的90天內提交續期表，白卡辦公室可能恢復您的白卡。如果過了90天，符合條件的人需要重新申請。

注意：如果您想自己主動取消白卡，再申請奧巴馬保險，有可能拿不到證明信而無法申請奧巴馬保險。穩妥的方式是等收到白卡續期信，填表寄回或找美亞健康協會在網上幫您完成續期。如果經白卡辦公室審核，您收到了辦公室發來的白卡取消通知信，可以在60天內找美亞健康協會幫您申請奧巴馬保險。

有白卡的人士請注意：如果您的地址有變動，盡快自己或尋求美亞健康協會的幫助更新地址。如果沒有更新地址，收不到白卡續期表，您就無法填寫并寄回續期表，白卡辦公室也會因此而取消您的白卡。

如果您因為收入超標而被取消白卡，請在收到白卡取消通知信的60天內聯系美亞健康協會為您申請奧巴馬保險。雖然奧巴馬保險的開放期已過，這屬於特殊情況，美亞健康協會可以幫您申請奧巴馬保險。電話：(312) 225-6806，地址：228 Cermak Rd, 二樓 Chicago, IL 60616，辦公周一至周五，時間：早上9點至下午5點。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。

美亞總部及健康檢查部門地址：218 W 26th Street,  Chicago, IL 60616,電話：312-225-8659;美亞健康保險及能源補助部門地址：228 W Cermak Rd, 二樓, Chicago, IL 60616，電話：312-225-6806;美亞藥物毒品濫用預防部門地址：218 W 26th Street, 二樓, Chicago, IL 60616，電話：312-763-3126;美亞賭博問題救助部門地址：218 W 26th Street, 二樓, Chicago, IL 60616，電話：312-225-3124;美亞心理健康診所地址：228 W Cermak Rd, 二樓, Chicago, IL 60616，電話：312-285-2287;美亞西郊辦公室地址：4360 E New York St. 105室, Aurora, IL 60504，電話：312-286-2486;美亞職業介紹部門地址：218 W 26th Street, 一樓, Chicago, IL 60616，電話：312-285-2316;中餐技能提升培訓班地址：3500 S Morgan St. Chicago, IL 60609，電話：773-940-1060，辦公時間：周一至周五，早上9點-下午5點，美亞網址：https://maha-us.org。

白卡 醫療保險 伊州

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