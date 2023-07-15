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國家亞太老齡化中心 NAPCA 分享紅藍卡和白卡的最新資訊

本報芝加哥訊
國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一個非營利組織，致力於改善年長者及其家人的生活品質。
國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一個非營利組織，致力於改善年長者及其家人的生活品質。

最近，NAPCA年長者幫助中心接到了一些關於 Medicaid Redetermination (白卡資格檢查) 的電話諮詢。如果你就 Medicare (紅藍卡)、Medicaid (白卡)、平價醫療法案健康保險市場 (Affordable Care Act Health Insurance Marketplace)、社會保障退休福利 (Social Security Retirement Benefit)、補充保障收入 (Supplemental Security Income) 或 COVID/流感疫苗接種等方面有任何問題，可以通過以下方式聯繫他們。電話留言: (普通話) 1-800-683-7427；(粵語) 1-800-582-4218；(英語) 1-800-336-2722 。電子郵件: [email protected]，郵寄地址: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

1.Medicaid Redetermination (白卡資格檢查) 是什麼意思？在疫情之前，各州必須為持有 Medicaid 的人士至少每年續保一次，並取消不再符合 Medicaid 資格人士的保險。在疫情期間，國會要求各州暫停這一舉措，以確保美國人不會失去獲得重症醫療服務的機會，即使部分人士已經不符合 Medicaid 資格。現在公共衛生緊急情況已經結束，聯邦法律要求各州重新啟動定期的 Medicaid 資格檢查。這意味著在接下來的12個月裡，每個通過 Medicaid 獲得醫療服務的人士，都將要經歷這一資格檢查以獲得續保。

2. 我需要為 Medicaid Redetermination (白卡資格檢查) 做些什麼？對已經擁有 Medicaid 的人士：請向你所屬州的 Medicaid 機構更新你的聯繫方式資訊。當收到 Medicaid 續保表格時，請完成並交還至相關機構以進行續保。考慮其他承保選項：如果你不再符合 Medicaid 資格，請考慮是否可以通過你的雇主、平價醫療法案健康保險市場或 Medicare (紅藍卡) 獲得保險。

3. 如果我在資格檢查中失去了 Medicaid (白卡)，我該怎麼辦？如果你不再符合 Medicaid 資格，你可以過渡到另一種形式的健康保險，例如平價醫療法案健康保險市場、雇主贊助的保險或 Medicare (紅藍卡)。你也可以重新申請 Medicaid，以確定你是否仍然符合資格。請注意，某些保險只在特定時間開放註冊。如果你對註冊時間有任何疑問，請與國家亞太老齡化中心聯繫。

4.我目前已在加州註冊了 Medicaid (白卡)。最近我找到一份兼職工作，我擔心在 Medicaid 資格檢查後我會失去 Medicaid。請問在加州註冊 Medicaid 的標準是怎樣的？Medicaid 是一項由州政府營運的計畫，服務物件需要符合收入及資產限制。每州都有各自的標準。在加州，如果你符合以下標準，你仍然有資格獲得 Medicaid：你單身並且你的月入低於$1,677，或你已婚並且你的家庭收入低於每月$2,268。

若你年滿65歲，你的資產限額為$130, 000 (單身個人限額) 或 $195, 000 (已婚伴侶總限額)。請聯繫我們以獲取有關 Medicaid 標準的更多資訊，或聯繫你當地的 Medicaid 辦公室以查詢你所居住州的 Medicaid 標準。

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